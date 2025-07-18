沙漠造城夢醒時分？NEOM智慧城市計畫面臨現實考驗

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-18 23:31

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據《CNBC》周五 (18 日) 報導，沙烏地阿拉伯主權基金正重新評估 NEOM 新未來計劃中的旗艦項目「The Line」。在油價下跌和財政壓力加劇下，沙國已委託顧問公司檢討這座斥資 5000 億美元的智慧城市計畫可行性，並計畫在整個 NEOM 計劃中裁員。

沙烏地NEOM新未來計劃中的The Line智慧城市旗艦計劃，正在重新接受可行性評估。(圖:Reuters/TPG)

NEOM 開發公司證實消息，強調策略檢查是大型計畫的「例行做法」，但此舉正值沙國基建計畫備受質疑，財政壓力也愈來愈大之際。

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技術與資金雙重考驗

阿拉伯海灣國家研究所學者 Tim Callen 分析，評估重點很可能包括技術可行性、資金來源和經濟效益。

目前 The Line 建設現場一片忙碌，西北部沙漠中到處是起重機和施工設備，預定的高速鐵路軌道已現雛形。這座智慧城市被設計成夾在兩棟超過 500 公尺高的玻璃大樓之間，計畫容納 900 萬人口。

Vision 2030 遭遇現實衝擊

The Line 是王儲穆罕默德親自推動的 NEOM 計劃核心，也是 Vision 2030 經濟轉型戰略的重要一環，目標是減少對石油的依賴，為年輕人創造就業機會。

然而現實很骨感。整個 NEOM 計劃估計要花 1.5 兆美元，在經歷多年大手筆投資後，2024 年沙國預算吃緊，油價又跌到難以平衡財政的水準。

Callen 指出：「油價從 2022 年平均 100 美元跌到現在 70 美元左右，環境完全不同。許多計畫都得重新評估優先順序。」周五布蘭特原油價格約在每桶 70 美元。

告別「大撒幣」時代

知情人士透露，NEOM 整體計劃將進行裁員，顯示沙國開始務實面對財務現實。

沙烏地美國商會前主席 Tarik Solomon 認為，計畫必須「適應市場現實並建立信任」才能成功。

業界也批評 NEOM 內部存在「唯唯諾諾」文化，顧問公司為了討好雇主，經常提供過度樂觀的預測和成本收益分析。一名不願具名的計畫顧問說：「他們終於開始做財務上明智的決定了。」

儘管面臨挑戰，Solomon 仍肯定這是「極為大膽且真正付諸實行的構想」，但強調建築和顧問公司應承擔更多責任。