〈能源盤後〉沙國出招 空頭依舊穩坐 原油吐回前一日漲幅 最終收低

原油期貨價格周二 (6 日) 收低，係因市場對全球經濟前景的擔憂情緒令油價吐回沙烏地阿拉伯計劃 7 月進一步減產所帶來的漲幅。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.6%，報每桶 71.74 美元，完全回吐前一日 0.6% 漲幅。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 42 美分或近 0.6%，報每桶 76.29 美元，周一該期貨漲幅約 0.8%。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.56 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.37 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8%，收每百萬 Btu 2.26 美元。

市場驅動力

在沙烏地阿拉伯周日宣布將於 7 月起每日追加減產 100 萬桶，且視情況延長該減產措施後，周日晚間油價飆升。該消息宣布之際，OPEC + 會議也正決議將現行產量水準延長適用至 2024 年底。

然而，空頭似乎並沒有被嚇跑，原油雖然在周日晚間開盤大幅上漲，但很快平息，周一收盤的漲幅不到 1%。

StoneX 市場分析師 Fawad Razaqzada 周二表示，石油市場需要一些保證，即其他 OPEC+ 成員國不會佔沙烏地阿拉伯便宜，且會完全遵守先前商定的減產協議。他認為問題可能會出在俄羅斯，因為俄國需要盡可能多銷售石油，以資助其俄烏戰爭開銷。

原油期貨周二再次承壓，分析師表示對全球需求的擔憂情緒令原油回吐前一日漲幅。BCA Research 地緣政治戰略和美國政治戰略首席戰略師 Matt Gertken 表示：「沙烏地阿拉伯企圖拉高油價以維持國內穩定，但這面臨兩大問題，首先是中國結構性問題和已開發國家緊縮貨幣政策，令全球石油需求證實較預期疲弱。再者，由於俄羅斯和伊朗與西方國家的地緣政治衝突，全球石油供應面臨意外中斷。」

其結果是石油的波動性「可能包括主要的油價衝擊，但最終會因經濟衰退而令油價下跌。」Gertken 說。他認為，由於中國債務通縮以及全球收緊貨幣政策，導致中國和全球成長令人失望，最終油價可能會走軟。

美國能源資訊署 (EIA) 周二發布月報，該署上修了今明兩年的 WTI 和 Brent 原油價格預期。

EIA 也預測，美國產量將在 2023 年和 2024 年創下歷史新高，並表示預計在 OPEC+ 決定將減產延長至 2024 年之後，全球供應將收緊。