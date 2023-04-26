日圓空頭套利交易捲土重來 ?

2023 年 (今年)3 月，美國矽谷銀行在當地時間 10 日宣布倒閉，美國第一共和銀行亦陷入困境，隨後瑞士信貸突然爆發財務危機，瑞士聯邦政府宣布由瑞士銀行集團收購，金融市場對全球銀行的信心受到動搖，對美國聯邦準備理事會 (FED) 進一步加息的押注化為烏有，導致美國兩年期公債收益率跌 60 多個基點，創下 2008 年以來的最大跌幅，拖累美元下跌。

銀行業危機重創美國兩年期公債收益率

資料來源：湯森路透

在此之前，幾乎所有焦點都集中在黏性通貨膨脹和熾熱的勞動力市場，但 FED 在今年 3 月 22 日的貨幣政策會議如預期升息 25 個基點，為 2022 年 3 月 16 日決定啟動緊縮周期以來連續第九次升息，並保留了進一步升息的選項，更首次暗示可能會暫停收緊政策，令美元備受壓力。

隨著美國公布的一系列經濟數據表現不佳，顯示美國通貨膨脹降溫和勞動力市場放緩，再次引發對經濟衰退風險擔憂，助長投資者對 FED 的激進升息周期或接近尾聲的情緒，鞏固逆轉政策方向的看法，促使美元指數節節下滑。

美國近期經濟數據

資料來源：湯森路透

美元指數月線圖

資料來源：湯森路透

然而今年 4 月伊始，全球主要產油國突然宣布進一步減產措施，刺激通貨膨脹的擔憂重現，FED 希望在壓抑通貨膨脹、收緊信貸狀況和銀行借貸意願之間取得平衡，市場預計 FED 仍可能在今年 5 月升息 25 基點，利率差的優勢再次浮現。

FED 主席鮑威爾平衡高通貨膨脹和信貸收緊

資料來源：湯森路透

隨著今年日本大型企業承諾大幅加薪及民間消費反彈，加大日本通貨膨脹率保持高位的可能性，讓投資人對日本央行 (BOJ) 關於通貨膨脹目標難以持續達成的觀點産生懷疑，但 BOJ 新總裁植田和男於今年 4 月 10 日上任後，表示將密切關注最新東京通貨膨脹數據，希望有更多時間來判斷工資增長，是否足以使通貨膨脹穩定在央行 (BOJ)2% 的目標，表明不會急於縮減大規模刺激措施，更誓言要維持包括收益率曲綫控制(YCC) 在內的大規模刺激計畫，削弱市場對政策立即轉變的押注。

東京消費者物價指數

資料來源：湯森路透

日圓去年 10 月跌至 30 多年來的低點，兌美元觸及 151.94，日本當局正好坐擁巨額美元儲備而決定賣美元，採取了大規模干預措施才止住日圓跌勢，但對於 FED 今年降息的預期、很有韌性的股市、可能更便宜的能源價格和波動溫和的外匯市場，都是帶動冒險意願的推手，作為僅存的、受負利率影響的貨幣，日圓成為利差交易最佳的融資幣將被拋售，帶頭拋售的可能是日本投資者，在季度財政年度結算後將有大量資金用於投資，日圓空頭可能增強了套利交易。

利差交易範例

隨著美國的利率優勢，投資人可在遠東國際商業銀行 (遠東商銀) 承作「外匯保證金交易」，透過「先賣後買｣或「先買後賣｣雙向交易的特性，最少可以以 5% 的保證金，最大放大 20 倍 (亦可不放大倍數) 操作，除了用作避險，亦可以藉著遠東商銀提供的 24 小時專人及網際網路外匯交易、國內國定假日不休息的服務特色，充分掌握市場脈動。

舉例來說，投資人預測美元兌日圓 (USD/JPY) 將會上漲，在遠東商銀承作「外匯保證金交易」，存入一筆保證金 (美元) 後，以適當放大的倍數 (或不放大倍數)，向銀行買入某金額的 USD/JPY，待 USD/JPY 上漲後賣出(平倉)，賺取其中匯率價差，並在等待 USD/JPY 上漲的期間，若隔夜拆款利率是美元高於日圓，銀行會每日計算 USD 與 JPY 兩個幣別(放大倍數後交易金額) 的利息差，若是收取利息差的，銀行會每日存到客戶的帳戶中，若加上保證金 (美元) 的存款利息，投資人最多可能獲取三重收益。

範例：

惟外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要，遠東商銀備有資深的交易團隊，每日 (含國定假日) 提供「遠銀外匯每日評論｣，與客戶分享當日對各主要貨幣走勢的看法，還有各國重要經濟數據和事件發布的時間等供參考，幫助投資人追蹤市場和匯率的變化，亦有助於控制風險。

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或亦得觀看 2023 年 3 月 23 日「2023 前瞻總經外匯觀點」線上講座，網址： https://www.feib.com.tw/foreignexchange/News02.html

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