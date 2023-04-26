〈紐約匯市〉避險情緒升溫 DXY、日元上揚 歐元脫離十個月高點

對銀行業與全球經濟前景的擔憂重燃，令市場轉向避險情緒，美元指數和日元周二 (25 日) 上揚，歐元從近 10 個月高點回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.50%，至 101.86。自 3 月初以來，DXY 已跌逾 4%。

周二公布調查顯示，美國 4 月經濟聯合會消費者信心指數降至 9 個月低點，3 月數據也從 104 修正至 101.3，是去年 7 月以來最低，4 月里奇蒙 Fed 製造業指數則跌至 - 10，連續 4 個月萎縮。不過，美國 3 月新屋銷售優於預期，年增 0.6% 至 68.3 萬套，是一年新高。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「較低的風險偏好，顯然是美元和其他避險資產的主要驅動因素。但目前美元尚未真正突破或是明顯擴大升勢。」

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 也說：「今日市場以防禦性風險情緒為主，尤其是股票。美元走軟是趨勢，但我認為在美國經濟數據大幅走軟之前，很難看到這種趨勢回升。」

第一共和銀行 (FRC-US) 日前公布存款暴跌的消息提醒人們，金融穩定風險還沒完全消退，瑞銀 (UBS) 稍早也公布第一季獲利大減 52%，未達預期。

歐元盤中最高升至 1.1067 美元，逼近逾一周前觸及的 10 個月高位，後續由升轉貶，截稿前跌逾 0.6% 至 1.0974 美元。

歐洲央行執行委員會成員 Isabel Schnabel 周二受訪表示，下周升息 2 碼不無可能，具體情況取決於經濟數據，尤其是會議前兩天公布的通膨數據。

交易員等待通膨數據之際，澳幣貶 1.05% 至 0.6624 美元，紐元跌約 0.5% 至 0.6135 美元。

日元升逾 0.3%，至 133.71 日元兌 1 美元。儘管日本銀行 (央行) 新任總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 暗示不急於讓政策轉向，日元表現依舊穩健。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 外匯和利率策略主管 Jens Nærvig Pedersen 表示：「你必須尊重植田給出的指引，我們不會在本周五的會議上看到任何政策轉變，但我認為日銀可能會在 6 月或 7 月收緊政策，因為該國通膨遠高於央行目標。」

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