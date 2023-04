分析師看好雲端運算服務穩定成長 微軟股價有望再漲10%

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為,儘管全球經濟環境前景仍面臨不確定性,但微軟 (MSFT-US) 旗下雲端運算服務 Azure 仍有望穩定增長,看好該股股價再漲 10%。

Ives 將微軟的 12 個月目標價從 290 美元上調至 315 美元,並維持對該股「優於大盤」評級,主因是微軟 Azure 預期仍將穩定成長。Ives 設定的目標價距離 12 日收盤價仍有約 11% 上漲空間。

Ives 表示,雖然總體經濟前景不確定性仍高,整體商業環境仍然偏向謹慎,但 Azure 大型客戶中,僅有不到 10% 縮減預算規模,相較 12 月 / 1 月的情況已經改善不少,當時 IT 預算是企業首個刪減的目標。

在持續通貨膨脹和利率上升的情況下,企業普遍在過去幾季中削減 IT 預算。市場研究公司 IDC 上週發布的報告顯示,2023 年全球 IT 支出預估年增 4.4%,較先前的預估有所下修,也反映出 IT 投資顯著受到經濟疲軟的影響。

DA Davidson 分析師 William Jellison 先前也重申了對微軟「買入」的投資評級和 325 美元的目標價。他指出,之前 GPT-4 的發布只會拉大 OpenAI 與其競爭對手之間的距離,預計微軟 Bing 業務有望因此受益,並開始從谷歌搜索 (Google Search) 中搶占市占率。更重要的是,生成式 AI 的用量有望推動 Azure 業務走高。

Itaú BBA 分析師 Thiago Alves Kapulskis 則曾表示,看好所有大型科技股,但現下最看好蘋果和微軟,因為他們擁有最強勁的資產負債表和獲利能力 / 穩定性。