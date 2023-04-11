AI風險巨大！OpenAI、微軟、蘋果等領先企業將密會 共商安全協議

外媒 Axios 週一 (10 日) 報導， 矽谷最知名的天使投資公司之一 SV Angel 號召 OpenAI、微軟、谷歌和蘋果等多家企業高層週三齊聚舊金山開會，共同商議並制定人工智慧 (AI) 相關安全協議。

消息人士透露，AI 領先企業本週三將齊聚一堂，共同商議並制定 AI 相關安全協議。

這次會議由 SV Angel 領導，與會代表計劃討論如何以最負責任的態度持續開發 AI，OpenAI、微軟、谷歌、蘋果、輝達、Stability AI、Hugging Face 和 Anthropic 等公司的代表預計都將出席此次會議。

企業高層週三齊聚舊金山開會，共同商議並制定人工智慧 (AI) 相關安全協議 (圖：Shutterstock)

此前，特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創辦人 Steve Wozniak 等數百位科技大老、著名 AI 專家和科學家公開連署，呼籲暫停開發和測試比 OpenAI 的聊天機器人 GPT-4 更強大的人工智慧技術，期間至少 6 個月，以免對社會和人類構成威脅。

他們的擔憂在於，GPT-4 會讓人產生幻覺或提供不正確的資訊，違反了長久以來的社會價值觀，有心人士可能使用類似 GPT-4 之類高階 AI 模型的影像辨識與創造能力，散布假消息，引起社會動盪，而這樣快速的進展將超越社會和監管機構所能提出規範的速度。

義大利已率先在國內禁止 ChatGPT，掀起一輪針對 OpenAI 的監管風暴，德國監管機構緊隨其後，法國、愛爾蘭、西班牙等歐洲國家也開始考慮對 AI 聊天機器人採取更嚴格的監管。

美國國會則展開對 AI 監管的必要性廣泛討論，美國國家標準技術研究院在 1 月份發布 AI 框架。