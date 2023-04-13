IACPM基金經理人調查：逾8成認為美國今年會衰退 企業違約率上升

根據國際信貸組合經理人協會 (IACPM) 的每季調查顯示，信貸投資組合經理人們預測，未來一年企業違約將上升，超過五分之四的受訪者認為美國可能在 2023 年陷入衰退。

調查發現，81% 的基金經理人認為未來 12 個月違約將加劇，而去年 12 月的調查中這個比率為 80%，原因是銀行流動性減少和信貸風險擔憂成為宏觀經濟問題的首要因素。對於北美企業，86% 的受訪者認為違約率將上升；至於歐洲企業則有 91% 受訪者認為違約率將上升。

IACPM 在聲明中寫道：「我們的成員預計利率上升的影響將持續一段時間，現在開始出現企業借款人面臨更多信貸壓力和違約。不幸的是，這可能需要一段時間才能在系統中顯現。」

受訪者還預計美國將出現衰退，84% 的人預計今年某個時點美國經濟會發生衰退。這個比率高於認為歐盟和英國經濟今年將出現衰退的 61%。

信貸利差預計將進一步走高，近 60% 的受訪者預計北美信貸利差將在未來 3 個月擴大，80% 的受訪者預計高收益債券利差將上升。

IACPM 調查參與者認為，醫療保健、中型科技企業和國防製造商等某些產業，在當前環境下面臨艱難時期；商業房地產也被認為是其中一員，因為居家辦公的趨勢降低了辦公室進駐率，業主不得不在更高的利率環境下進行再融資。

根據 IACPM 官網，其組織由 30 個國家的 130 多家金融機構組成，其成員包括商業銀行、投資銀行和資產管理公司的投資組合經理人。