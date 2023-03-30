路透：Google指責微軟對雲端業務採取的行動有害市場競爭

路透周四（30 日）報導，Alphabet 旗下 Google Cloud 指責微軟採取反競爭的雲端運算作法，並且微軟即將與幾家歐洲雲端供應商達成的協議，認為這些協議並不能解決對其許可條款更廣泛的危害市場競爭擔憂。

Google Cloud 副總裁 Amit Zavery 向路透表示，該公司已向反壟斷機構提出這一問題，並敦促歐盟反壟斷機構進一步調查。這是 Google Cloud 首次公開評論微軟及其在歐洲的交易。

作為對 Google Cloud 指責的回應，微軟提到去年 5 月一篇部落格文章，當時微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示：「在雲端服務方面，微軟處於健康的第二位置，在全球雲端服務營收中只占有逾 20% 的市占。」微軟發言人周四表示：「我們致力於歐洲雲端社區（European Cloud Community）努力及其成功。」

路透指出，兩家美國科技巨擘在快速成長、價值數十億美元的雲端運算業務上競爭激烈，Google 落後於市場領導者亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟。

最近，包括在美國和英國，該產業受到更嚴格的監管審查，因為少數幾家公司占據主導地位，隨著越來越多的公司服務轉移到雲端，該產業的作用越來越關鍵。

一位知情人士本周向路透表示，微軟已在與幾家規模較小的競爭對手達成的協議中提出改變其雲端運算業務，而且這些競爭對手將暫停反壟斷訴訟。此舉將延緩歐盟調查。

Zavery 表示，微軟在雲端運算領域無疑處在反競爭的姿態，利用內部部署業務、Office 365 和 Windows 方面的主導地位，將 Azure 和其他雲端服務綑綁在一起，讓客戶很難做出選擇。

他補充說：「當我們與許多客戶交談時，他們會發現很多這樣的綑綁做法，以及他們制定訂價和許可限制的方式，使他們難以選擇其他供應商。」

另外他也提到，與幾家規模較小的歐洲雲端供應商達成的單獨協議只會讓微軟受惠，指出微軟選擇性收購那些抱怨的公司，而不是向所有人提供這些條款，這對微軟來說無疑是一種不公平的優勢。

至於 Zavery 對監管機構的看法，他認為應該從整體上看待這個問題，即使一兩家供應商可能達成和解並不能解決更廣泛的問題，這才是真正需要解決的問題，而不是個別供應商的問題。對此，歐盟執委會拒絕置評。

不過，Zavery 駁斥 Google 和微軟之間的口水戰，他表示問題不是關於 Google 而是雲端。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價小漲 0.23%，每股暫報 101.62 美元；微軟 (MSFT-US) 盤前股價上漲 0.91%，每股暫報 283.05 美元。