元宇宙退燒？Meta、迪士尼、微軟砍相關計畫和職缺

華爾街日報 (WSJ) 報導，不到兩年前還很火熱的元宇宙，現在正面臨艱難現實的考驗，從 Meta、迪士尼 (Disney) 到微軟，最近紛紛裁減以元宇宙為主的職缺，一些元宇宙的發展計畫也遭到結束。

迪士尼 (DIS-US) 本周裁掉負責元宇宙策略的部門，微軟 (MSFT-US) 則在 2 月終止元宇宙計畫，這些都是兩家公司裁員計畫的一環。

而把公司改名為 Meta Platforms(META-US) 的執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)，上個月在法說會中宣告今年是「效率年」，從去年秋天到這個月共裁員 2.1 萬人，最新這波就包括一些元宇宙部門。

同時，一些讓用戶以虛擬化身遊蕩的虛擬房地產正分崩離析，根據追蹤元宇宙土地銷售的 WeMeta 網站，元宇宙平台 Decentraland 虛擬土地的價格中位數，比一年前大跌近 90%。

雖然 Meta 大力推動元宇宙，但用戶採用速度進展一直很慢，部分元一甚硬體設備昂貴、技術不順暢，再加上經濟情勢惡化，讓元宇宙看起來更難在短期內帶來一定收益，於是愈來愈多企業變得興趣缺缺。

研究機構 Third Bridge Group 科技業分析師 Scott Kessler 說：「很多公司覺得他們需要減少員工數據或支出，而元宇宙很容易就被鎖定。」

他補充說，相較之下，投資人工智慧 (AI) 看起來比較容易在短期內賺到一定收益。「AI 正在發展，現在似乎看起來已可應用，但沒人知道元宇宙什麼時候可以達到關鍵多數 (critical mass)。」

Meta 自公司改名之後，已砸下數十億美元打造元宇宙，但據 WSJ 取得的內部資料，旗艦 app「Horizon Worlds」一直難以獲取和留住用戶。

Meta 則曾揭露，用來連接 Horizon World 和其他 VR app 的「Quest 2」 VR 頭戴裝置，最近一季銷售下滑。

祖克伯上個月的談話顯示，他並未放棄元宇宙，只是暗示這是在 AI 之後的長遠目標。他在法說會中共提及 AI 28 次，元宇宙只提到七次。

微軟也大舉押注元宇宙，但執行方面阻礙不斷。該公司除了關閉 2017 年收購的社群平台 AltSpaceVR 以外，WSJ 去年曾報導，微軟的擴增實境 (AR) 頭戴裝置遇到技術瓶頸，HoloLens 團隊持續在組織調整並遭削減預算。

對此微軟回應，仍致力於發展元宇宙的軟硬體。

Meta 全球事務負責人 Nick Clegg 周三堅稱，元宇宙仍是 Meta 的「下一件大事」，現在所有笨重的體驗最終將變成良好的體驗。

Clegg 說：「我們會堅持下去，因為我們真的相信，所有早期證據都顯示，這將是新運算平台的核心。只是一切需要一段時間。」