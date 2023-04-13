股神巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 週三 (12 日) 接受 CNBC 專訪時表示，目前他不考慮出售任何蘋果股票，他認為蘋果是一家很棒的企業，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 管理得非常好。

繼巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 在短短幾個月後就出售所持蘋果處理器製造商台積電 85% 的股份後，巴菲特表示，他不考慮出售任何蘋果股票。

他此前曾將地緣政治因素作為出售台積電 (TSM-US) 的主因，但他選擇堅持購買蘋果，但他表示，波克夏確實考慮同樣的問題。

巴菲特週三受訪時透露：「我會考慮這個問題，但蘋果是一個非常有價值的工具。如果你是蘋果用戶，有人給你 1 萬美元，唯一的條件是他們會拿走你的 iPhone，而且你永遠不能再買另一台，你不會接受它。」

巴菲特：給果迷 1 萬美元，條件是不再買任何蘋果手機，他們是不會願意的。(圖片：翻攝 appleinsider)

巴菲特稱：「但如果你買了一輛福特汽車，有人給你 1 萬美元，要你不要再買福特，你可能會拿這 1 萬美元去買一輛 Chevrolet。」

巴菲特強調：「我的意思是，這 (蘋果) 是一個很棒的公司，波克夏無法發展這樣的業務，所以我們擁有很多蘋果股票，並隨著時間推移，提高持股。」

蘋果執行長庫克十年前接下公司舵手的位置，在一片質疑聲中，帶領蘋果站穩腳步、再創高峰，巴菲特認為庫克關心蘋果設備被濫用的問題，是最典型的 CEO。

巴菲特讚賞庫克以一種非凡的方式管理著蘋果公司 (圖: shutterstock)

巴菲特繼續說：「庫克了解業務，蘋果產品 (系列) 基本上是蘋果聯合創辦人史蒂夫 賈伯斯 (Steve Jobs) 發布的，但庫克以一種非凡的方式管理著這家公司，我喜歡這種方式。」

波克夏為蘋果第三大股東、持有 9.15 億股。而如此巨大的部位，幾乎是波克夏第二大持股的 5 倍。

巴菲特承認，波克夏確實曾有過一次基於稅收目的賣了蘋果股票 (AAPL-US)，但如今他堅持「不考慮出售任何蘋果股票。」

巴菲特感嘆：「當時從稅收角度來看，出售一些蘋果股票似乎是個好主意。這實際上這是一筆愚蠢的交易。我們永遠不會有另一家令那麼多人更快樂的企業。」