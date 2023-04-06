〈美股早盤〉美初領失業金人數超預期加劇經濟衰退擔憂 主要指數開低

美股主要指數周四（6 日）開低，因為超乎預期的出領失業金人數報告顯示，有越來越多的跡象表明，美國聯準會（Fed）的快速升息正在加速放緩經濟成長。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.2%。

美股開盤前，美國公債殖利率延續下滑態勢，美股主要指數期貨走跌，原因是市場對全球經濟將進一步放緩的押注超過對通膨加劇和貨幣緊縮的擔憂。

對貨幣政策最敏感的美國兩年期公債殖利率連續第五天下滑，為自 2022 年 7 月以來最長時間的連續下滑。隨美國上周出領失業金人數高於預期，全球債券出現反彈，另外昨日公布的 ADP 就業報告和採購經理人指數（PMI）報告進一步表明，美國經濟步履蹣跚。

經濟活動放緩的跡象加劇人們對銀行倒閉引發的金融體系擔憂。經濟學家目前認為美國經濟衰退的機率為 65%，而貨幣市場認為 Fed 在 5 月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 44%，與本周稍早時的 70% 形成鮮明對比，現在市場又預估央行最快會在 7 月開始降息。

道富環球市場（State Street Global Markets）策略師 Marija Veitmane 表示，利率市場越來越接受經濟正在放緩，衰退將很難避免。不過股市尚未接受這一現實，似乎對疲軟的數據做出正面反應──依然遵循經濟數據的壞消息就是好消息邏輯。股市需要接受這一現實：經濟放緩不僅意味著利率會降低，而且企業營利預期也必然大幅下降。

美國周五（7 日）復活節假期前，全球市場走勢溫和，多資產交易風險略低。美國公債價格上漲，兩年期公債殖利率下跌 3 個基點至 3.75%，澳洲、紐西蘭、英國和德國的政府債券價格上漲。

值得注意的是，投資人目前正在等待周五的美國非農就業報告，已半湪就業市場放緩的程度，並驗證對今年晚些時候央行放寬貨幣政策的押注。

大宗商品方面，石油價格連續第三周上漲，因石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外減產以及美國原油庫存下降收緊市場前景。

截至台北時間周四（6 日）21 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.58%，至每股 105.08 美元

Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，該公司計畫在其其見搜索引擎中增添對話式人工智慧功能，以應對來自 ChatGPT 等聊天機器人的競爭和更廣泛的商業壓力。皮查伊受訪時表示，人工智慧的進步將增強 Google 回答一系列搜索查詢的能力。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.56%，至每股 282.75 美元

微軟廣告和網路服務主管 Mikhail Parakhin 在社群媒體上宣布，微軟 Edge 瀏覽器中已添加 Bing Image Creator 功能試用，用戶可透過文本生成圖片，再將生成的圖片插入到郵件或頁面中。Bing Image Creator 功能主要是基於 OpenAI 另一個模型 DALL-E。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 2.31%，至每股 181.23 美元

特斯拉日前發布永續能源未來發展「宏偉計畫第三篇章」（Master Plan 3）的完整文件，共 41 頁。3 月 1 日，特斯拉在首次投資者日活動上宣布這一規劃。完整文件重申，實現永續能源未來發展經濟需要達到這些目標：儲能 240TWH、綠能電力 30TWH、製造領域投資 10 兆美元，能源要求為燃料經濟的一半，占 2022 年全球 GDP 的 10%，無法克服的資源挑戰為零，此外占地面積低於 0.21%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周出領失業金人數報 22.8 萬人，預期 20 萬人，前值 24.6 萬人

美國上周續領失業金人數報 182.3 萬人，預期 169.9 萬人，前值 181.7 萬人

華爾街分析：

富國證券駐紐約分析師和策略師 Brendan McKenna 表示，明天的非農數據將真正考驗經濟是否開始感受到 Fed 收緊貨幣政策的影響。他認為 Fed 可能會再 5 月再升息 1 碼（25 個基點），理由是銀行業問題已獲得控制，而通膨仍處在令人不安的高處。

此外，McKenna 預估，美國下半年的經濟將陷入衰退，與此同時 Fed 的政策將會轉向。寬鬆的貨幣政策應該會降低債市殖利率，最終在 2024 年年中左右反轉曲線倒掛。