IMF總裁：今年全球經濟增速低於3% 強勁復甦難以捉摸

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃周四（6 日）表示，預估 2023 年全球經濟成長將降至 3% 以下，並在未來五年保持在 3% 左右，表明下行風險增加。這是 IMF 自 1990 年代以來最低的中期經濟成長預期，遠低於過去 20 年 3.8% 的平均增速。

喬治艾娃表示，為應對新冠肺炎大流行和俄羅斯入侵烏克蘭，各國採取的強而有力貨幣和財政措施避免近年來更糟糕的結果，但由於通膨持續升溫，經濟成長前景仍然疲弱。她補充說，瑞士和美國的銀行倒閉暴露金融脆弱性，增添全球經濟走下坡的風險。

喬治艾娃在 IMF 和世界銀行（World Bank）下周召開春季會議之前表示，儘管就業市場出人意料的有彈性、消費需求強勁且中國經濟有所回升，但預估今年全球經濟成長不到 3%，而從目前和中期來看，經濟成長仍處在歷史低位。

她還表示，隨著地緣政治緊張局勢加劇，通膨仍然居高不下，強勁的復甦仍難以實現，這有害每個人的前景，尤其是最脆弱的群體和國家。

喬治艾娃提到，到 2023 年，印度和中國將占全球經濟成長的一半，但約 90% 的已開發經濟體今年的經濟成長率將下降。她說，低收入國家受到借貸成本上升和出口需求減弱脫累，其人均收入增速將低於新興經濟體。

她呼籲各國央行在金融壓力仍然有限的情況下繼續對抗通膨，但在出現金融穩定風險時，應透過適當提供流動性來應對。她認為近期瑞士和美國的銀行倒閉暴露出某些銀行的風險管理和監管的失誤。

喬治艾娃補充說，關鍵是要仔細監測銀行和非銀行金融機構的風險，以及商業房地產等產業弱點，現在不是自滿的時候。

她表示：「顯然下行風險已經增加。我們現在看到的金融領域的一些風險更加表露無遺。不過各國央行應該都對這些危險保持高度警惕。」

她也說儘管決策者對銀行業近期面臨的壓力作出迅速反應，但對銀行和非銀行機構潛在「隱藏的」脆弱性擔憂依然存在。

另外，為提振成長和生產力的前景，喬治艾娃呼籲各國進行重大改革，包括預估每年在可再生能源投入 1 兆美元並採取措施壁面全球經濟碎片化，後者可能會讓全球國內生產毛額（GDP）減少 7%，甚至技術脫鉤可能會讓一些國家遭受高達 12% 的 GDP 損失。