美2月核心PCE增速低於預期、個人支出放緩 Fed升息周期可能近尾聲

美國聯準會（Fed）偏好的通貨膨脹指標─個人消費支出（PCE）物價指數 2 月增幅放緩，同時消費者支出穩定，表明 Fed 可能即將結束期數十年來最激進的升息周期。

美 2 月核心 PCE 增幅一年半以來最低紀錄。(圖片：ZeroHedge)

美國商務部周五（31 日）公布數據顯示，美國 2 月 PCE 物價指數年增 5%，低於市場預期的 5.1% 和修正後前值 5.3%，創 2021 年 9 月以來新低紀錄；2 月 PCE 物價指數月增 0.3%，低於市場預期的 0.5% 與前值 0.6%。

Fed 偏好的通膨指標、剔除食品與能源價格後的 2 月核心 PCE 物價指數年升 4.6%，低於市場預期的 4.7% 與前值 4.7% ，還創下 2021 年 10 月以來新低紀錄；2 月核心 PCE 月增 0.3% ，低於市場預期的 0.4 和修正後前值 0.5%。

美 2 月個人支出和收入增速均放緩

美國 2 月個人支出月增 0.2%，低於市場預期的 0.3%，也遠低修正後前值 2%；美國 2 月個人收入成長 0.3%，高於市場預期的 0.2%，前值為 0.6%。

(圖片：ZeroHedge)

另外，2 月個人可以支配收入（DPI）增速也有所下降，年增 0.5%，低於前值 2%，月增 0.2%，低於前值 1.5%。在支出放緩成長的同時，2 月儲蓄率升至 4.6%，為去年 1 月以來的最高水準。

(圖：ZeroHedge)

2 月服務價格加速上漲 能源價格較前月小幅下滑

2 月 PCE 物價按年來看增速攀升的原因是受能源和服務價格影響。具體來看，商品價格年增 3.6%，服務價格上漲 5.7%，食品價格上漲 9.7%，能源價格上漲 5.1%。

2 月 PCE 物價按月來看增速攀升的原因是受服務價格影響。具體來看，商品價格月增 0.2%，服務價格上漲 0.3%，食品價格上漲 0.2%，能源價格下跌 0.4%。

(圖：ZeroHedge)

然而，在非周期性通膨下滑之際，周期性核心通膨繼續走高，這對 Fed 來說是一個更大的問題。追蹤與當前經濟周期相關通膨壓力的周期性核心 PCE 通膨率升至 1985 年以來新高。

(圖片：ZeroHedge)

另外，2 月民營企業員工薪資年增從上月的 6.7% 大幅反彈至 7.7%，相較之下，政府工作人員的薪資增速從 5.2% 下降至 5.0%。

根據芝商所 Fed WatchTool 顯示，市場預估 Fed 在 5 月升息 1 碼（25 個基點）的機率和維持利率不變的機率幾乎是一半一半。

另外，銀行業危機爆發後，市場對通膨的預期有所下降，但仍高於 Fed 的目標水準，再加上 Fed 昨公布的數據顯示銀行業存款流出放緩，表明 Fed 的升息之路漫長。