Fed第三把交椅：密切關注銀行危機後信貸狀況

針對美國近期一週內連倒閉三家銀行，紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週五 (31 日) 指出，通膨仍然是聯準會關注的一個首要問題，同時他正在密切關注銀行危機之後的信貸狀況。

近期 Silvergate Bank、矽谷銀行 (SVB) 及 Signature Bank 陸續因擠兌導致流動性不足，而接連宣布倒閉，促使美國政府紛紛出手拆解銀行風波，聯準會為銀行業提供定期融資計畫 (BTFP)，以提供額外流動性，緩解市場不安情緒。

儘管目前銀行危機暫緩，威廉斯週五發表談話時稱，美國銀行系統的壓力可能會導致消費者支出減少。

威廉斯點評，近期銀行危機與 2008 年的金融危機截然不同，總體來看，銀行體系是強大而有彈性的，不過，他正在密切關注銀行危機之後的信貸狀況。

威廉斯認為：「銀行體系的壓力將導致信貸環境收緊，進而減少企業和家庭支出，但這些影響程度和持續時間仍不確定。」

威廉斯表示，他將特別關注評估信貸狀況對經濟增長、就業和通膨前景的演變，重申聯準會的利率決策取決於數據。

威廉斯預計，今年消費者物價指數 (CPI) 將降至 3.25% 左右，然後在未來 2 年內接近聯準會的目標。同時，預測今年美國經濟將溫和成長，明年增速將加快，不過他預計明年的失業率將從 2 月份的 3.6% 上升至 4.5%。

威廉斯談話和聯準會官員近期談話相似，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週四指出，在降通膨方面還有更多工作要做，官員們將需密切關注數據，以評估銀行業動盪對信貸可及性的影響程度。

美國商務部週五稍早公布，聯準會偏好的通膨指標 — 2 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 4.6% 低於預期，同時消費者支出穩定，聯準會升息週期接近終點的希望湧現。

截稿前，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在 5 月會議暫停升息的機率為 51.6%，升息 1 碼至 5%-5.25% 的可能性為 48.4%。