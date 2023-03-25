美國3月製造業PMI升至49.3高於預期 但仍低於榮枯線下

標普全球（S&P Global）周五（24 日）公布的採購經理人（PMI）初步調查顯示，美國 3 月商業活動加速，全球標普追蹤製造業和服務業的綜合 PMI 初值本月升至 53.3，創去年 5 月以來新高，而 2 月終值報 50.1。

圖：ZeroHedge

美國 3 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 49.3，市場預期 47.0，前值為 47.3，創 5 個月來新高

服務業 PMI 初值報 53.8，市場預期 50.5，前值為 50.6，創 11 個月來新高

綜合 PMI 初值報 53.3，市場預期 47.5，前值 50.1，創去年 5 月以來新高

這是綜合 PMI 連續第二個月保持在 50 以上，表明私營部門在成長，另外 3 月新訂單指數從 2 月的 48.5 躍升至 51.2，為去年 9 月以來首次出現成長。雖然製造業 PMI 從 2 月的 47.3 升至 49.3，但仍位在 50 榮枯線下，已連續 5 個月萎縮，低於經濟學家預估的 47。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「到目前為止，3 月份經濟成長出現令人鼓舞的復甦。」

根據報告，訂單的成長主要集中在服務業，而製造業的訂單依然疲弱，不過已脫離了前幾個月的低位。最近兩家地區性銀行倒閉後，金融狀況收緊，給訂單成長前景蒙上陰影。人們擔心，由此導致的銀行貸款標準收緊，可能會減少家庭和企業獲得信貸的機會。

聯準會（Fed）主席鮑爾也提到這點，他周三表示：「過去兩周發生的事件可能會導致家庭和企業信貸條件收緊，從而對勞動力市場的需求和通膨造成壓力。」

該調查衡量企業投入價格的物價指數從 2 月的 60.4 降至 59.8。標普全球表示，儘管原材料和供應商價格上漲有所緩解，但企業表示，薪資上漲推高成本負擔。另一方面，儘管企業抱怨勞動力成本上升，但本月他們仍增加員工數量。