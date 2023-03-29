美股重點新聞摘要2023年03月29日

今日操盤前瞻

美股財報 (3/28 盤後)：美光 (MU)、Lululemon(LULU)

美國 2 月成屋銷售數據

美光本季營收估跌六成但符合預期 CEO 樂看後市 盤後漲逾 1%

記憶體大廠美光 (Micron) 周二 (28 日) 盤後公布最新財報，預估本季營收將較去年同期大減近 60%，但營收降幅大致符合預期，且執行長認為市況可望觸底，尤其是資料中心領域，樂觀看法激勵盤後股價上揚。閱讀全文...

汽車、工業部門事業助攻 英飛凌上調銷售和盈利預期

受惠於汽車和工業領域核心業務強勁，德國晶片製造商英飛凌 (Infineon) 週二 (28 日) 上調其第二季和整個會計年度的銷售預期，同時上調部門利潤率。閱讀全文...

美將多家海康威視子公司 列入貿易黑名單

美國商務部週二 (28 日) 將 5 家中國實體列入貿易黑名單，其中絕大多數為海康威視的子公司 。閱讀全文...

推遲數月終於盼到！蘋果在美國推出「先買後付」服務

蘋果周二（28 日）在美國推出「先買後付」（BNPL）服務，進軍目前由 Affirm(AFRM-US)、Klarna 等公司主導的領域。蘋果早在去年 6 月就公布分期付款金融服務「Apple Pay Later」，不過直至本周才宣布服務正式上線，而且僅限於美國地區。閱讀全文...

Fed 布拉德：升息是為對抗通膨而非解決銀行壓力

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周二（28 日）表示，由於銀行業危機，近幾周金融壓力有所增加，但可以透過政府監管政策而非利率來遏止。閱讀全文...