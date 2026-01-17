鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-17 15:00

Google創始人繼續「跑路」！撤離加州逃「億萬富翁稅」、砸逾 1.7 億美元遷居佛羅里達。（圖：Shutterstock）

根據《Business Insider》報導，加州日前提出《2026 年億萬富人稅法案》（2026 Billionaire Tax Act），計畫對淨資產超過 10 億美元的居民，課徵一次性 5% 的財富稅。

根據《富比士》今年 1 月估算，佩吉身價高達 2,690 億美元，顯然屬於該法案的鎖定對象之一。

然而，佩吉並未打算給加州課稅的機會，而是選擇遷往對富人課稅相對寬鬆的佛羅里達州。

這項法案預計最快於今年 11 月才會進入公投程序，但內容已引發富豪圈高度警戒。法案規劃將「追溯課稅」，適用於 1 月 1 日仍居住在加州的億萬富豪。

巧合的是，佩吉據傳正是在此時間點之前，完成佛州住所的安排。

根據《華爾街日報》報導，佩吉於 2025 年 12 月斥資 1.015 億美元，在邁阿密高級住宅區「椰林區」（Coconut Grove）購入一處佔地 4.5 英畝的豪宅。

邁阿密 - 戴德縣的不動產紀錄顯示，該物業原屋主為已故餐飲業大亨 Jonathan Lewis。

不僅如此，地政資料也顯示，一個與佩吉相關的信託基金，於今年 1 月再以 7,190 萬美元購入另一棟距離前述豪宅不到一英里的房產。

該信託名為「Tropical Frontier Revocable Trust」，受託人包括佛州律師 Benjamin Babcock，以及總部位於加州帕羅奧圖的 Rosewood 家族顧問公司營運長 Mary McFadden Quisenberry。

根據佩吉家族基金會「Carl Victor Page 紀念基金會」的稅務申報文件，Rosewood 家族顧問公司曾於 2024 年為該基金會提供稅務與會計服務。

此外，《Business Insider》先前報導指出，佩吉也已申請將旗下多項企業的註冊地，從加州轉移至德拉瓦州、佛州與德州，顯示其整體布局正逐步淡出加州。

富豪南遷潮升溫 佛州成加州富人新去處

參與佩吉 1.015 億美元交易的房仲經紀人 Danny Hertzberg 表示，近來明顯感受到大量加州富豪湧入佛州置產。

Hertzberg 指出：「大概從 12 月初開始有感，年底更是明顯升溫，目前高階市場幾乎被加州買家主導，這和那 5% 的淨資產稅有直接關係。」

Hertzberg 指出，南佛羅里達州在 2020 年代初期便嘗試將自身重新定位為「東岸矽谷」，並成功吸引了一些移居者。

他認為，這次南佛州的轉型勢頭強勁，可望改變人們對這座城市的固有印象。

Hertzberg 表示：「我看到的多數加州買家，都是打算在這裡落地生根，把佛州當作主要居所，這將進一步推動邁阿密成為金融與科技產業的重要據點。」