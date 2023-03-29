〈紐約匯市〉資金回流風險貨幣 美元指數連兩日走軟

美元指數周二 (28 日) 連續兩個交易日走軟，對銀行業危機的焦慮情緒緩解，重振了投資人對風險較高貨幣的胃納。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.42%，至 102.42。自本月稍早觸及三個月高點以來，DXY 已下跌逾 3%。

TraderX 策略師 Michael Brown 表示：「今天的交易肯定傾於正向。就銀行業問題來看，『沒消息就是好消息』的情況，有助於穩定一些人的緊張情緒。」

但他也警告美元近期面臨過度拋售。「市場對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 鴿派前景的重定價似乎已走得太遠、太快，尤其是在決策官員堅持今年不會降息時。若銀行業危機消退，就像現在這樣，應該會鼓勵 Fed 保持鷹派立場，進而提振美元。」

FOMC 上周一如預期升息 1 碼，但銀行業的動盪，使央行對利率前景抱持謹慎態度，不過 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 也表示，會在必要時再度調高利率，為進一步升息敞開大門。

經濟數據方面，因出口下滑，美國 2 月商品貿易逆差小幅擴大，這可能拖累第一季的經濟成長。

受優於預期的零售銷售數據提振，被視為風險貨幣流動性偏好指標的澳幣上漲 0.9% 至 0.6707 美元。

歐元隨著歐元區政府債券殖利率上揚而走高，漲逾 0.4% 至 1.0843 美元。

英鎊升近 0.5% 至 1.234 美元，徘徊在兩個月高點附近。英國央行表示，英國並沒有感受到矽谷銀行和瑞士信貸所引發的相關壓力。

作為傳統避險貨幣的日元一併走強，日元兌美元升 0.5%，至 130.86 日元兌 1 美元，收復前一交易日的多數貶幅。隨著日本的會計年度即將在本周五 (31 日) 劃下句點，有分析師指出，日本企業可能會藉由出售外國債券來加強資產負債表。

加密貨幣方面，比特幣漲逾 1%，至 27,311.2 美元，從前一交易日的跌勢中復甦。

比特幣周一下跌 3%，除了因幣安 (Binance) 及創辦人遭美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 起訴外，這家全球最大加密貨幣交易所周一還傳出技術問題，部分業務因此被迫中斷。

截至台灣時間周三 (29 日) 約 6:00 價格: