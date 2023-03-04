美企發債「超前部署」 投資級公司債規模創紀錄

即使借貸利率隨著美國聯準會 (Fed) 升息，已經站上 14 年高點，卻沒有打擊美國企業貸款意願，今年前兩個月的投資級公司債需求依然火熱，短短兩個月規模突破 3000 億美元，改寫歷年同期紀錄。

ICE 美銀美國企業債指數 (ICE BofA US Corporate Index) 追蹤的投資級公司債殖利率目前接近 5.7%，為 2009 年以來最高水準，去年 10 月一度觸及 6%。

儘管借貸利率高昂，但投資級公司債今年前兩個月的發行量仍達到 3040 億美元，高盛全球投資研究的分析顯示，這已創下歷年同期最高水準。

美國投資級公司債年初發債量，紅色虛線為 2020 年，灰色為 2015 年到 2022 年資料，深藍色為 2023 年。來源: MarketWatch

檢視今年前兩個月，最引人注目的是美國生技業者安進 (Amgen)(AMGN-US)2 月發債 240 億美元，以挹注收購愛爾蘭 Horizon Therapeutics 公司的資金。Informa 資料顯示，這成為美國投資級公司債市場前 10 大交易。

美銀策略師說，2 月通常是公司債發行比較冷清的時候，但由於 Fed 可能進一步升息，美國企業寧可「超前部署」，把今年發債的計畫提前，以鎖定目前仍然較低的利率。

Yuri Seliger 等美銀策略師認為，這將導致 3 月的發債需求減少。他們預測，美國有投資級信評的公司 3 月可能發債 1500 億至 1700 億美元，這是自 2019 年以來最低水準。

Fed 曾在 2020 年疫情剛爆發時期，把利率一口氣降到近零水準，帶動美國企業的借貸潮。而在 2023 年，鑒於美國經濟可能正在重新加速，Fed 可能會把利率升得更高，才能讓通膨回到央行 2% 目標。對升息的預期一度讓美股本周收低，並把 10 年期美債殖利率推升到 4% 以上。

美股周五 (3 日) 收高，暫時擺脫 Fed 升息陰霾，三大指數均漲逾 1%，10 年期公債殖利率也回落到 3.86%。

儘管如此，高盛分析師重申，他們預測今年美國投資級公司債的發行量將達到 1.3 兆美元，而垃圾級公司債——即所謂的高收益公司債——發行量預估達到 1900 億美元