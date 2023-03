撙節開支 亞馬遜關閉8家Go便利商店 強調全美仍有20多家

亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (3 日) 宣布,將關閉旗下 8 家 Go 便利商店,符合該公司不斷縮減實體店面並廣泛削減成本的策略。

亞馬遜將自 4 月 1 日起關閉紐約市的 2 家 Go 商店、西雅圖的 2 家商店和舊金山的 4 家商店,也會協助受影響的員工轉任公司其他職位。

亞馬遜發言人 Jessica Martin 聲明,此舉是在定期評估公司商店資產組合後,做出的優化決策,但亞馬遜仍致力於 Go 商店業務,全美仍運營 20 多家 Go 商店,也將在持續發展 Go 商店的過程中,探尋哪些地點和功能最能引起顧客共鳴。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 一直在採取措施,削減其雜貨部門和其他部門的開支,戮力應對銷售放緩和經濟前景惡化的局面。該公司今年 1 月表示,將裁員 1.8 萬人,其中包含亞馬遜的雜貨業務。此外,為因應疫情期間激增的電商需求,亞馬遜擴增倉儲和實體零售空間,但近期也已縮減此類空間。

亞馬遜高層先前已證實,將在第四季財報公布後關閉一些 Fresh 超市和 GO 商店。賈西在財報電話會議上表示,在找到能引起顧客共鳴且公司滿意的方式之前,亞馬遜已暫時停止擴張 Fresh 超市。

亞馬遜 2017 年以 137 億美元收購全食超市 (Whole Foods) 引起歷史性轟動,為該公司有史以來最大樁收購交易。

亞馬遜 2018 年首次對外開放位於西雅圖總部的 Go 商店。該商店配備錄影機和傳感器,顧客無須排隊等待人工結帳,直接帶著商品離開就完成結帳。