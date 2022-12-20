聯準會快速緊縮下 今年美國投資級公司債總報酬恐創史上最糟

高盛 (Goldman Sachs) 研究顯示，身處在央行快速收緊貨幣政策的環境下，規模約達 10 億美元的美國投資級公司債市場，恐怕即將創下有史以來最糟的年度總報酬表現。

高盛研究人員預估今年美國投資級公司債總報酬率為 - 14%，幾乎是 1974 年以來第二大跌幅的三倍，雖然 11 月的強勁表現有助其自今年低點回升，但仍難逃悲慘命運。

深藍：投資級公司債總報酬率，淺藍：投資級公司債超額報酬率 (圖：MarketWatch)

高盛表示，今年債市環境與往年大不相同，這波「公司債大屠殺」並非源自違約潮，而是受聯準會 (Fed) 快速升息所致。

今年 3 月以來，Fed 政策利率已從接近零的水平，在上周達到 4.25%-4.5% 區間，Fed 上周更表示，終點利率可能在明年達到 5% 以上，並維持一段時間，直到通膨找到持續放緩的路徑為止。

高盛信貸研究團隊指出，今年總報酬的頹勢幾乎都是由利率市場的歷史性拋售所導致。另一方面，今年迄今投資等級債超額報酬率為 - 1.2%，相較之下沒那麼糟，但預期在今年結束前都會是負值。

因高通膨和利率走高的環境，削弱低收益資產吸引力，今年債券價格同樣大幅走軟，高盛預期，今年投資級公司債的交易價格將低於 80 美元。一般來說，低於 70 美元的交易價格被視為很糟的情況。

FactSet 數據顯示，截至周一 (19 日) 的一年內，規模達 186 億美元的 iShare iBoxx 投資級公司債 ETF(代號 LQD) 下跌 18.5%，相較之下，規模 828 億美元、追蹤彭博美國綜合債券指數的 iShare 核心美國綜合債券 ETF(代號 AGG) 跌約 13.5%。

隨著美國通膨浮現放緩跡象，終點利率即將觸頂，許多債券投資人和分析師預期固定收益資產將在 2023 年迎來復甦。

高盛預估，2023 年固定收益資產總報酬率將有顯著改善，且超額報酬將進入正區間。