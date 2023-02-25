柯林斯：Fed須進一步升息 抑制「過高」的通膨

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五 (24 日) 釋出鷹派言論稱，聯準會須進一步升息，以 抑制「過高」的通膨 ，但她沒有透露對終點利率的預期。

美國商務部週五公布，聯準會偏好的通膨指標─核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.7%，高於預期，該指數月增 0.6% ，刷去年 6 月以來最大漲幅，同樣超過市場預期，撲滅「通膨緩解」的希望，加大聯準會升息的壓力。

最新 PCE 數據與主席鮑爾「通膨緩解」的觀點背道而馳 (圖片：AFP)

柯林斯週五出席芝加哥大學布斯商學院於紐約主辦的研討會時透露，預計聯準會將進一步升息，達到足夠嚴格的水平，然後維持一段時間，甚至是更長一段時間，但她並未透露對終點利率的預期。

柯林斯稱，通膨依舊「過高」，最近諸如勞動力市場指標，以及高於預期的零售銷售和生產者價格等數據，都加強此觀點，聯準會有更多的工作要做，致力於把通膨率降至 2% 的目標。

柯林斯表示，她已充分意識到許多風險和不確定性，包括商界因通膨憂慮而調整投資策略，但她有信心聯準會在不造成「嚴重衰退」的情況下降低通膨。

與柯林斯的鷹派論調相同，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五也表示，鑒於週五的通膨數據，利率可能需要升高才能讓通膨回到可接受的水平。

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員對聯準會 3 月份調升 2 碼的押注，已從上週的 12% 升至 27%，聯準會 6 月份升息的機率也提高，預測聯邦資金利率目標區間將從當前的 4.50%-4.75% 升至 5.25%-5.50%。

Cetera Investment 投資長 Gene Goldman 表示：「如果聯準會在上次利率會議上出現這些數據，他們可能會一次升息 2 碼，而且聯準會鮑爾新聞發布會上的言論基調會有很大不同。」