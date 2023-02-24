白宮：拜登近期將提名Fed副主席人選

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四 (23 日) 表示，美國總統拜登計劃近期將提名聯準會 (Fed) 副主席人選，但沒有確切時間表。

被認為聯準會最鴿派成員之一的聯準會副主席布蘭納德近日已提交辭呈，將於 2 月 20 日左右生效，擔任美國總統拜登的首席經濟顧問。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週四指出，拜登計劃在近期提名布蘭納德接班人選。

由於拜登執政團隊不乏女性、拉美裔、黑人等多樣性族群，尚皮耶透露，「多樣性」可能是拜登很快做出決定的一個因素。

她提到：「這個職缺非常重要，白宮肯定會在不久的將來提名人選，拜登將考察一組高度多樣化的世界頂級經濟學家，就像我們先前提名聯準會人選一樣。」

儘管尚皮耶並沒有提供確切提名時間，但聯準會副主席接班人選近期已浮出檯面。外傳白宮正考慮從兩名在歐巴馬政府時期任職的女性經濟學家選擇其中一名，來接任聯準會第二把交椅職務。

白宮消息人士透露，西北大學金融教授艾伯莉 (Janice Eberly) 與哈佛大學經濟學家黛南 (Karen Dynan) 都是熱門的候選人，兩人排名無分軒輊。

消息人士稱，白宮希望這一遴選進程能很快完成，可能會在未來幾週宣布，拜登提名的人選還必須得到美國參議院表決確認。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 上週二 (14 日) 撰文指出，聯準會鴿后布蘭納德離任，可能直接影響聯準會決策方向，一定程度增加經濟衰退的風險。

聯準會鴿后布蘭納德離任，可能直接影響聯準會決策方向 (圖片：AFP)

Timiraos 引述 LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 言論指出，布蘭納德離開聯準會將在一定程度增加經濟衰退的風險，因為這可能導致聯準會在今年春季更積極升息。