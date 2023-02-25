升息擔憂加劇 投資人資金紛紛湧向配息股

數據顯示，美國利率在更長一段時內維持在高水平的前景，正在將投資人推向配息股票的懷抱。

Refinitiv Lipper 數據顯示，截至周三 (22 日) 的兩周內，投資人向買進配息股票的美國共同基金和 ETF 淨注資 2.72 億美元。

此外，2022 年流入上述基金或 ETF 的淨流入資金高達 480 億美元，創下紀錄新高。不過，在投機股年初帶動股市反彈時，這些基金在 1 月的撤資額也達 8.35 億美元。

隨著美股年初漲勢消退，近期一系列強於預期的經濟數據，促使投資人重新思考他們對聯準會 (Fed) 即將結束升息行動的押注，如今許多人擔心，為了壓低通膨，央行可能被迫繼續升息，並且讓高利率維持更長一段時間。

10 年期美債殖利率在年初下跌後，近期再度上揚，周五 (24 日) 收在 3.948%，高於去年底收的 3.826%。殖利率上升將削弱成長股與投機股的吸引力。

雖然較高的利率可能對整體市場不利，但配息的股票可望迎來另一波高潮。

去年當高通膨、高利率以及對經濟衰退的擔憂打壓風險資產時，支付高股利的股票表現普遍優於大盤，由標普 500 指數前 80 高殖利率公司組成的標普 500 高股息指數 (S&P 500 High Dividend Index)，去年下跌了 1.1%，跌幅小於標普 500 指數的 - 18%。

雖然許多投資人和策略師認為，美國離經濟衰退還有一段距離，但考量到當前經濟、市場和地緣政治環境面臨的不確定性，配息股票多少可發揮一些防禦作用。

為客戶管理約 3.5 億美元資金的投顧公司 Van Leeuwen 便將客戶投資組合導向配息股票。過去一個月內，該公司買進電子元件商伊頓公司 (ETN-US)，該股股利殖利率為 2%，今年總報酬率約為 10%。

Northern Trust 資產管理公司的 FlexShares ETF 資深策略師 Christopher Huemmer 認為，1 月的股市反彈基本上有點像「無基之彈」(junk rally)，但 2 月情況已有所轉變，資本利得將會下滑，而股利將會是總報酬的重要組成。

管理規模 49 億美元資產的 Sanders Morris Harris 董事長 George Ball 也說，他的公司已將客戶投資組合的很大一部分轉向未來幾季具有「出色獲利前景」和「支付更高股利」的股票，該公司近期增持部位包含油管營運商 Enterprise Products Partners(EPD-US)、美國銀行 (BAC-US) 還有摩根大通 (JPM-US)。