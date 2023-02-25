郭明錤：索尼將擠下Lumentum、穩懋 成為iPhone 15 Pro獨家VCSEL供應商

郭明錤周五 (24 日) 推文表示，索尼 (Sony) 將取代 Lumentum(LITE-US) 和穩懋半導體 (3105-TW)，成為蘋果 iPhone 15 Pro 機型 LiDAR 光學雷達掃描儀零件的獨家供應商。

郭明錤說，索尼將為下一代 iPhone 提供飛時測距 (ToF) 感測器，並解釋，蘋果之所以選擇新的合作夥伴，是因為其預估目前的供應商將面臨 VCSEL(垂直共振腔面射型雷射) 市場的長期結構風險。

(圖：推特)

他指出，隨著索尼和 II-VI 的供應比重增加，Lumentum 和穩懋在 iPhone Face ID VCSEL 的市占率，將從 iPhone 14 系列推出時的約 50%，衰退至 iPhone 15 系列的 30-40%。

雖然更換供應商不見得會改變終點產品的運作方式，但郭明錤認為，這一次的更動有望為客戶帶來更多好處，因為索尼能打造出更先進的 ToF 感測器。

郭明錤說，索尼 ToF 感測器的設計關鍵在於整合 VCSEL 和驅動 IC，這有助於降低耗電量，或是在相同的功耗條件下提供更好的 ToF 效能，但預估只有 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 會搭載 LiDAR 掃描儀。

2020 年版的 iPad Pro 是蘋果首度導入 LiDAR 掃描儀的產品，首款搭載該項技術的智慧手機則是同年推出的 iPhone 12 Pro 系列。

LiDAR 掃描儀能夠以雷射光測距的方式，對周遭環境進行掃描，在相機上的應用包含人像對焦，除了提升相機效能外，對未來的擴增實境 (AR) 應用來說也是不可或缺的技術。