素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 透露，雙線資本已為美國經濟「硬著陸」作好準備。

岡拉克接受外媒訪問時稱，雙線資本過去數季都在為經濟硬著陸作好準備，但無論是經濟「硬著陸」或「軟著陸」，衰退是溫和或嚴重，經濟顯著放緩看來已是無可避免的事實。

近期越來越多分析師認為，美國經濟硬著陸的機率變小，花旗集團經濟學家週三小幅上調全球經濟增長預期，認為「硬著陸」的可能性降低。Michael Hartnett 領導的美銀團隊甚至預期，今年上半年將出現「不著陸」(no landing) 的情況。

新債王：已為經濟硬著陸做好準備 (圖片：AFP)

儘管如此，無論經濟是「硬著陸」、「軟著陸」，亦或是「不著陸」，對岡拉克來說，這都並不重要。

岡拉克稱，市場似乎仍未意識到經濟「硬著陸」的問題，他們很可能正處於不得不應對經濟急劇放緩的困境，但還沒有為此 (最壞的情況) 做好準備。

岡拉克進一步解釋：「大家總問我經濟衰退會有多嚴重？我認為，只要美國進入衰退，這就無關緊要，但投資人必須有一定程度的保護。無論哪種情況，都會需要一把保護傘。」

被問到當美債殖利率曲線是否仍是可靠指標時，岡拉克認為，美債殖利率曲線倒掛可能產生潛在風險，這是不容忽視的指標。

他指出：「當它首度出現倒掛時，投資人必須保持警惕，我們可以看到下一次經濟衰退帶來一些真正有趣、痛苦的結果，無論它是否真得非常嚴重。」