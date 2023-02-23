Fed會議紀要：傾向持續升息抑制通膨 警告美股估值過高

聯準會 (Fed) 週三 (22 日) 公布的最新會議紀要顯示，聯準會官員傾向支持進一步升息抑制通膨、警告美股估值過高，以及擔憂債務上限談判過長恐帶來重大金融風險。

自去年 3 月啟動本輪升息循環後，美國聯準會已在過去 8 次 FOMC 會議上將聯邦資金利率上調至目前的 4.50%-4.75% 區間。

會議紀要指出，考慮到貨幣政策對經濟活動和通膨的影響存在滯後性，幾乎所有官員都支持放緩升息腳步至 1 碼，但有少數幾名官員傾向於升息 2 碼。

支持升息 2 碼的官員指出，考量對及時實現價格穩定風險的看法，升息幅度越大，目標區間就會越快地接近實現充分限制性立場的水平.

與經濟放緩或陷入經濟衰退相比，聯準會更擔心通膨持續高升的風險，聯準會傾向支持進一步升息。

會議紀要顯示：「與會官員普遍指出，通膨前景的上行風險仍然是決定政策前景的一個關鍵因素，從風險管理的角度來看，通膨率明顯回到 2% 之前，維持限制性政策立場是合適的。」

此外，聯準會工作人員認為通膨率要到 2025 年才能回落至 2% 的目標。

會議紀要寫到：「隨著今年消費者能源價格的急劇下降和食品價格通膨速度的大幅放緩，預計今年的總體通膨率將顯著下降，然後在接下來的 2 年內追蹤核心通膨，到 2025 年，總體和核心個人消費支出指數 (PCE) 預期將接近 2%。」

關於勞動力市場，紀要內容提到：「一些與會者表示，在經歷了最近的勞動力短缺和招聘挑戰後，一些企業很想留住員工。即使整體經濟疲軟，但裁員的影響有限。」

聯準會擔憂債務上限，紀要內容顯示：「美國經濟前景面臨下行風險，今年有可能出現衰退，一些與會官員強調，曠日持久的債務上限談判，可能對金融系統和經濟構成重大風險。」

聯準會警告美股估值過高，紀要內容提到，資產估值壓力依然顯著，住宅和商業地產市場的估值指標仍然很高，房地產價格大幅下跌的可能性仍然高於以往。此外，儘管過去一年美股下滑，但標普 500 成份股企業的預估本益比仍高於中位值價值。

《彭博》情緒模型表明，整體來看，這次會議紀要比上次更加鴿派，至少是 2 年來罕見偏鴿的。

《彭博》情緒模型表明此會議紀要比上次更加鴿派 (圖片：翻攝 zerohedge)

不過，前聯準會官員、現任彭博經濟美國經濟研究主管 David Wilcox 點評，紀要內容只有一次提到暫停利率，而且還是針對其他央行的，暗示央行不急於轉向。

會議紀要公布後，對利率變動更為敏感的 2 年期美債殖利率週三大幅收窄跌幅，美元指數走強，道瓊和標普指數翻黑作收。

交易員提高聯準會的升息次數預期。2023 年 6 月隔夜指數交換合約的利率升至 5.33%，比當前聯邦資金利率高出約 3 碼 (75 個基點)。對於 3 月、5 月和 6 月的 FOMC 會議，這可能相當於每次會議上調 1 碼 (25 個基點)。終點利率也預期更高，7 月合約利率接近 5.4%。