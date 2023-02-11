〈美股盤後〉三大指數周線今年首吞黑 Lyft慘崩36%

隨著美債拋售步伐加快，美債殖利率反映更高的利率預期，加上 Lyft 因悲觀財測，單日慘崩 36%，大型科技股氣勢低迷，那指和費半周五 (10 日) 分別收低 0.6% 和 1.6%，標普小幅收紅 0.2%，仍創近兩個月來最糟單周表現，道瓊收漲 169 點或 0.5%。

在消化聯準會 (Fed) 官員一連串鷹派發言與企業財報後，美股以震盪走勢為本周劃下句點，三大指數均為今年首度收黑。

債市方面，美債下跌之際，10 年期美債殖利率創下去年 12 月以來最大單周漲幅，2 年期美債殖利率則升破 4.5%。

根據 Refinitiv 數據，截至目前已有超過一半的標普 500 指數成分股公司公布財報，當中有 69% 的企業本季獲利優於預期。

標普 500 指數的 11 個板塊周五表現不一，在俄羅斯減產計畫推高油價後，能源類股最終收高 3.9%，領漲標普，非必需消費品則下跌 1.2%。

觀察經濟數據，密大消費者信心指數顯示，美國 2 月消費者信心進一步改善，但家庭預估未來 12 個月通膨將繼續走高。強勁的非農就業本周令美股陷入震盪走勢，接下來，投資人將觀望下周的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告，從中尋找聯準會升息路徑的蛛絲馬跡。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 認為，Fed 在不引發經濟衰退的情況下控制通膨的機率正在增加，但關鍵利率必須升到 5%，並保持在該水平，直到通膨壓力獲得緩解。

與此同時，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 警告，金融市場對通膨的態度過於自滿，Fed 可能需要比投資人預期還要更進一步收緊政策。

地緣政治消息面，就在美方擊落中國偵查氣球不到一周內，白宮周五表示，總統拜登 (Joe Biden) 再度下令擊落飛越阿拉斯加上空的一枚物體。據了解，這項物體體積比上周的氣球還要小，目前還不確定是國家還是私人所有。

另外，有知情人士透露，美國準備以支持軍方偵查氣球計畫為由，將部分中國企業列入出口黑名單，預估最快周五就會公布這項消息。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數至今已逾 6.72 億例，死亡數突破 685 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種將近 133 億劑疫苗。

周五 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊，以能源股和公用事業股領漲，非必需消費品跌幅最大。(圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果獨紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.25%；Meta Platforms(META-US) 跌 2.12%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.64%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.20%。

道瓊成分股多收高。雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.1%；Walgreens(WBA-US) 漲 2.07%；聯合健康 (UNH-US) 漲 1.75%；默克 (MRK-US) 漲 1.73%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1.55%；IBM(IBM-US) 漲 1.38%；迪士尼 (DIS-US) 跌 2.08%；Salesforce(CRM-US) 跌 3.82%。

費半成分股以輝達領跌。輝達 (NVDA-US) 跌 4.8%；超微 (AMD-US) 跌 2.08%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.24%；高通 (QCOM-US) 跌 1.18%；艾司摩爾 (ASML-US) 跌 1.17%；應材 (AMAT-US) 跌 1.13%；博通 (AVGO-US) 跌 1.03%；美光 (MU-US) 跌 0.6%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.25%；德儀 (TXN-US) 漲 0.46%。

台股 ADR 僅中華電信收高。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.37%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.41%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.08%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.11%。

企業新聞

Lyft(LYFT-US) 收盤暴跌 36.4%。該公司周四 (9 日) 盤後公布令人失望的財測指引，指出競爭對手 Uber 取消燃油附加費，是拖累收入前景的主要因素之一。

根據巴隆周刊 (Barron’s) 報導，發布財報後，至少有七位分析師以定價劣勢為由，下修 Lyft 的股票評等。

巴隆報導，至少有七位分析師調降 Lyft 股票評等 (圖：AFP)

投資公司 ValueAct 宣布入股的消息傳出後，Spotify(SPOT-US) 周五收高 3.6%。該公司上月底公布第 4 季用戶成長強勁，並預估本季月活躍用戶數將達到 5 億。

智遊網 (EXPE-US) 收盤重挫 8.6%。這家網路旅遊平台公布最新一季營收和獲利均低於分析師預期，不過，管理層對於今年的旅遊業前景態度樂觀。

Affirm(AFRM-US) 周五下跌 5.8%。先買後付 (BNPL) 公司 Affirm 公布日前公布最新財報遜色，並宣布裁員 19%，隨後遭摩根士丹利以產品過於集中為由，下修股票評等至「中立」(equal weight)。

PayPal(PYPL-US) 收高約 3%。PayPal 日前公布上季業績喜憂參半，但全年獲利優於預期，並宣布執行長 Dan Schulman 將於年底退休的消息。

經濟數據

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 66.4，預期 65，前值 64.9

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「投資人想知道，什麼是債市想告訴我們，經濟指標卻沒有表現出來的事。更高的債券殖利率將對成長更快的科技公司產生更大的不良影響。」

即將在下周公布的美國 1 月 CPI 報告備受關注，尤其是在上周公布火熱的就業報告，以及 Fed 官員發表一系列鷹派言論之後。

BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 表示，美國核心通膨要麼顯示 Fed 政策需要進一步達到限制性水準，要麼反映決策官員在確保通膨預期定錨方面取得進展。

他認為就目前而言，市場對核心 CPI 的共識預期為月增 0.4%，但投資人預期該指標將意外上行。

Banríon Capital Management 創辦人 Shana Sissel 說，投資人近期消化了升息、經濟數據以及 Fed 官員發表的言論，這造就了盤中的走勢變化，因為投資人在預測央行如何對未來利率採取行動時改變了部位，與此同時，市場出現一些混雜信號，這也是導致波動性上升的原因。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主