〈美股早盤〉成長股承壓 主要指數開低 Lyft股價崩跌逾30%

美國聯準會（Fed）官員接連鷹派發言，美國公債殖利率漲幅擴大，成長股面臨壓力，美股主要指數周五（10 日）開低。另外美國叫車服務業者 Lyft 早盤股價暴跌逾 30%，因其預估當前季度獲利遠低於市場預期。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.4%。

美股開盤前，主要指數期貨走跌，特斯拉和多數大型科技公司盤前股價普遍走低，其中 Lyft 公布令華爾街失望的業績導致盤前股價崩跌逾 30%。

美國公債跌幅加深，此前投資人將兩年期公債殖利率推至 1980 年初以來新高，表明投資人對美國經濟承受聯準會（Fed）進一步升息的能力信心減弱。

對 Fed 政策往鷹派傾斜感到不安的投資人正在密切留意央行官員言論和經濟數據，以期從中找到蛛絲馬跡。

德銀分析師表示，今年美國經濟衰退的可能性為 90% 且 Fed 今年將不會降息，因為通膨仍然很高。該行警告今年標普 500 指數將十分動盪，預料會在 4,500 點時結束上漲。另外隨經濟衰退的開始，標普 500 指數將跌至 3,250 點，較當前水準下跌逾 20%，不過在衰退中期美股會重新反彈。

有經濟學家表示，Fed 主席鮑爾不應該放鬆其對抗通膨的努力，最好在未來幾次會議上升息 1 碼（25 個基點），然後在至少 6 個月的時間內把利率維持在該水準，直到通膨達到或低於 2%。

其他消息方面，外媒報導指出，日本政府計劃提名植田和男為日本央行下一任總裁。植田和男周五表示，日本央行目前的政策是適當的，並表示需要繼續寬鬆政策。根據路透報導，當被問及如果他成為下一任日本央行總裁時，將會如何執行政策，植田和男回答說：「重要的是做出合乎邏輯的決定並解釋清楚」。

能源方面，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯計劃把 3 月石油產量自願每日削減 50 萬桶，作為反制西方國家對俄油價格限制的措施。受此消息激勵，國際油價周五紛紛走高。

截至台北時間周五（10 日）22 時許：

焦點個股：

Lyft(LYFT-US) 早盤暴跌 33.54%，至每股 10.78 美元

Lyft 雖然上季營收年增 21% 至 11.8 億美元優於分析師預期，但今年第一季財測黯淡，預估該季營收僅 9.75 億美元，低於市場預期的 10.9 億美元，另外預測調整後 Ebitda 介在 500 萬至 1500 萬美元區間，也不及市場預期的 8500 萬美元。利空消息影響 Lyft 盤前股價暴跌逾 30%，延續周四收盤頹勢。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.18%，至每股 263.14 美元

根據外媒報導，微軟周四在 Surface 設備、HoloLens 混合實境硬體和 Xbox 等部門裁員，實施了上個月宣布的裁員 1 萬人計畫。上述知情人士表示，HoloLens 硬體團隊的大量裁員，讓人懷疑該公司是否會在計劃替美國陸軍提供的版本之外，生產第三代護目鏡。其中一名知情人士表示，Xbox 遊戲部門的市場行銷和 Xbox 遊戲生態系統事業群都出現裁員。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.61%，至每股 97.64 美元

據外媒報導，亞馬遜正在與目前擁有印度串流媒體巨擘 MX Player 多數股權的 Times Internet 進行談判，試圖探索收購的可能性。不過，收購在短期內不會發生，倘若達成協議，將幫助亞馬遜加強其在串流媒體領域的地位。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月密大消費者信心指數初值預期 65.0，前值 64.9

華爾街分析：

美銀策略師表示，目前投資人正因經濟衰退的擔憂而將股票轉換成債券，儘管他們「非常容易」相信上周美國 1 月非農就業報告數據顯示可能避免經濟萎縮，但下周的消費者物價指數（CPI）數據「至關重要」，有助外界了解 Fed 何時開始放鬆貨幣政策。

BMO Capital Markets 策略師 Benjamin Jeffery 和 Ian Lyngen 表示，下周美國的最新通膨數據將替美國公債殖利率曲線提供下一個潛在轉折點。他們預估，市場將消除對當前通膨區的擔憂，從而進一步推動反轉交易。