美2月密大消費者信心創逾1年新高 短期通膨預期意外攀升

美國密西根大學周五（11 日）公布的初步數據顯示，2 月消費者信心指數攀升至 66.4，創逾一年新高，主要受到消費者對當前狀況樂觀看法推動，蓋過對經濟前景揮之不去的擔憂。短期通膨預期從上月的 3.9% 升至 4.2%，長期通膨預期則持穩在 2.9%。

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 66.4，高於市場預期的 65 與 1 月前值 64.9。其他指數細項方面，2 月現況指數初值報 72.6，創 2021 年 12 月以來新高，遠高市場預期的 68 與 1 月前值 68.4；2 月預期指數初值報 62.3，低於市場預期的 63，也不及 1 月前值 62.7。

美國 2 月密大消費者信心指數初值創逾一年新高。(圖片：ZeroHedge)

值得注意的是，2 月現況指數強勁與美國股市反彈有關。股價上漲有助持有大量股票的人對個人財務表現更樂觀的情緒。

備受矚目的通膨預期方面，1 年通膨預期初值意外攀升至 4.2%，高於市場預期的 4%，1 月前值為 3.9%；5 年通膨預期初值報 2.9%，符合市場預期與 1 月前值 2.9%。消費者對長期和短期通膨預期繼續表現出相當大的不確定性，表明任何通膨預期的下滑都有可能是暫時的。

美國 2 月短期通膨預期意外攀升，長期通膨預期持穩。(圖片：ZeroHedge)

雖然短期通膨預期回升，但與去年上半年相比仍處在較低水準，也依然低於去年 12 月調查的 4.4%，此外長期通膨預期穩定。這些都與近期其他通膨數據展現出的趨勢一致，表明美國通膨已經觸頂並走在降溫的道路上。聯準會（Fed）密切留意長期通膨預期，因為該預期可能自我實現並導致通膨居高不下。

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，儘管近期通膨有所放緩，但高物價持續給消費者帶來壓力，消費者信心仍比 1978 年以來的歷史平均水準低 22% 以上。此外，在加上對即將到來的失業率上升擔憂，消費者準備在接下來的幾個月內，在支出方面更為謹慎。

美國下周將公布備受矚目的 1 月消費者物價指數（CPI）報告，市場預估，1 月 CPI 將以 3 個月以來最快速度成長。