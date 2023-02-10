俄羅斯繞過OPEC+擬實施獨立石油減產計畫 國際油價漲逾2%

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄羅斯計劃把 3 月石油產量自願每日削減 50 萬桶，作為反制西方國家對俄油價格限制的措施。國際油價受此消息激勵，周五（10 日）紛紛走高。

截稿前，3 月到期的西德州原油期貨上漲 2.31%，至每桶 79.86 美元；4 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.33%，至每桶 86.47 美元。

外媒報導指出，俄羅斯沒有就其 3 月份的石油減產計畫與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）進行磋商，這是一個「獨立」的決定。

本月早些時候的一次委員會會議上，石油輸出國組織（OPEC）部長認為沒有必要改變其目前的生產政策，該政策將持續到 2023 年底。

也有外媒表示，克里姆林宮周五表示，俄羅斯已與 OPEC + 的部分成員就其 3 月分每天減產 50 萬桶的決定進行會談。再做出決定之前，俄羅斯沒有與 OPEC + 進行正式磋商。

諾瓦克周五聲明表示：「俄羅斯認為，對俄羅斯石油和石油產品價格設定上限是對市場關係的干預，是西方集體破壞性能源政策的延伸。眼下俄羅斯能夠向海外市場出售石油，但不會遵守西方國家的限價措施」。

諾瓦克說：「3 月俄羅斯將自願每日減產 50 萬桶石油，這將有助於恢復市場關係。在做出進一步決定時，我們將根據當前市場情況行事。」

諾瓦克去年年底曾表示，由於歐盟和七大工業國集團（G7）對俄羅斯石油的價格限制以及按限價供應的回應禁令，俄羅斯打算在今年初將石油產量減少 5%-7%，即每天減少 50 至 70 萬桶。

今年以來，國際原油期貨一直在 10 美元左右的狹窄區間內波動，交易員一直在權衡制裁對俄羅斯石油產量的不利影響、中國經濟重新開放以及升息對全球成長的影響。