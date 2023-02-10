利率市場正上演史詩級大場面

本文將分析利率市場，本週的 2 個最新數據變化

1.「利率交換市場」，市場默默修正鴿派預期，轉向跟隨 FED

2.「SOFR 期權市場」，爆出天量未平倉，多空分歧大幅押寶

利率市場的重要性與前瞻性，畢竟股市規模較小，且並非只有法人交易

目前對於股市而言，軋空、反彈一大波後，多半在風險層面已經開始鬆懈，畢竟即使不認同 2023 年的基本面復甦展望，也必須承認大幅軋空後，造成技術面下方有多檔支撐保護。

(ex: 標普 500 指數站上所有均線，且更下方還有 12 月底的前波回測低點)

但在金融市場，利率市場的重要性遠大過於股市，規模完全無法相比，除了為人所熟知的 10 年期公債殖利率是風險性資產的定價錨點，還有很多規模亦相當龐大的各項債券市場，另外，短天期的隔夜利率、歐洲美元利率市場，以上所衍生的金融商品，包含期貨、選擇權以及交換市場 (ex:CDS、IRS)

1.「利率交換市場」，市場默默修正鴿派預期，轉向跟隨 FED

在上週的 FOMC 會議，鮑爾的談話即使完全沒有提到今年降息 (市場的預期是降 2 碼)，也沒有改變市場鴿派的樂觀氛圍。 但伴隨著非農報告、本週鮑爾的公開談話、多位官員強調鷹派的談話，利率市場默默轉向，開始修正鴿派預期，逐步連動 FED。

如下圖，利率交換市場原本預測降息 2 碼的預期，本週明顯減少，但仍相對 FED 鴿派。

而氣氛改變，首當其衝的是 2 年期、10 年期公債市場迅速下跌，相對股市並沒有明顯的投機資金、散戶 FOMO，法人實打實的交易，跌破所有均線 (公債突破均線)，並且倒掛程度加深(2/9 收盤利差 - 0.819%) 寫下 40 年新高! 對於先前狂漲反彈的高估值、高本益 (夢) 比、高成長的個股而言，軋空後，迅速有利率衝擊隱憂，冰火五重天。

2. 「SOFR 期權市場」，爆出天量未平倉，多空分歧大幅押寶

交換市場的劇烈變動，是短期股債氣氛改變的風向球，另外更值得注意的是選擇權市場 (此處談的是 SOFR - 有擔保利率隔夜市場，與 FED 利率連動但因有擔保因此稍低)，對於 9 月、12 月等長天期的合約，有多、有空正在下大注各自押寶，上演大場面。

2/7 CME 交易所公布 SOFR 選擇權的未平倉變動量，未平倉合約大增寫下新高。既然未平倉大幅增加，就代表市場劇烈分歧，有人押注也有人願意對賭。

而且近期的投行交易圈，觀察到幾筆大筆金額的押注，有多 [其損益兩平 SOFR 利率轉換成 FED→賭 9 月升息至 5.6% 以上]、有空 (多筆合約組合，轉換成等同預期 12 月降息至 4.2% 以下)

結論：

短期債市先行走跌，往往較落後的股市，經歷軋空後修正，甚至迅速修正的風險大，尤其台股相較美股更為落後一些。

除此之外，時間拉長來看，法人端並沒有對 2023 年的走勢有明朗看法，進行避險與各個極端情形的交易策略押寶大有人在，2023 波動幅度並不會亞於 2022。而市場波動大，通常並非穩定多頭格局。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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