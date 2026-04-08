鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-08 21:22

中本聰自 2008 年發布比特幣白皮書以來，身分始終成謎，被視為加密貨幣史上最大未解之謎之一。

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《紐約時報》此次報導一出，再度引發市場與科技圈高度關注。

不過，巴克本人對此說法再次予以否認。他不僅在報導中明確表示自己並非中本聰，也在過去多次公開駁斥相關猜測。

《紐約時報》研判中本聰本尊是英國密碼學家亞當．巴克 (Adam Back) (圖片：X)

在報導發布後，巴克亦重申否認立場。

根據加密數據平台 Arkham 估算，中本聰目前持有的比特幣 (BTC-US) 價值約達 730 億美元，使其潛在資產規模躋身全球富豪之列。

另一方面，巴克所屬的 BSTR Holding 近期已同意與特殊目的收購公司 Cantor Equity Partners I(CEPO-US) 進行合併，市場關注此交易是否會進一步放大其在加密產業的影響力。

此外，根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的播客逐字稿，巴克自稱是「比特幣最早期參與者之一」，並透露自己曾是第一位收到中本聰電子郵件的人。他亦提及，自己於 1997 年開發的一套統計系統，後來被應用於比特幣的挖礦機制。