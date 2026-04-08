鉅亨網編譯羅昀玫
《紐約時報》最新報導指出，比特幣創辦人「中本聰」的真實身分可能已被揭露，將矛頭指向英國密碼學家亞當．巴克 (Adam Back)。該報透過長期文本分析，從歷史電子郵件與網路貼文中比對語言特徵，包括英式拼寫習慣與連字號使用方式，認為巴克極可能就是這位神秘人物。
《紐約時報》此次報導一出，再度引發市場與科技圈高度關注。
不過，巴克本人對此說法再次予以否認。他不僅在報導中明確表示自己並非中本聰，也在過去多次公開駁斥相關猜測。
在報導發布後，巴克亦重申否認立場。
根據加密數據平台 Arkham 估算，中本聰目前持有的比特幣 (BTC-US) 價值約達 730 億美元，使其潛在資產規模躋身全球富豪之列。
另一方面，巴克所屬的 BSTR Holding 近期已同意與特殊目的收購公司 Cantor Equity Partners I(CEPO-US) 進行合併，市場關注此交易是否會進一步放大其在加密產業的影響力。
此外，根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的播客逐字稿，巴克自稱是「比特幣最早期參與者之一」，並透露自己曾是第一位收到中本聰電子郵件的人。他亦提及，自己於 1997 年開發的一套統計系統，後來被應用於比特幣的挖礦機制。
《紐約時報》分析雖提供新的線索，但在當事人持續否認的情況下，中本聰的真實身分仍未獲得最終確認。
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