鉅亨買基金 2026-04-08 16:35

美國總統川普於 4 月 7 日宣布，同意暫停對伊朗的轟炸行動兩週，伊朗方面也接受這項臨時停火安排，雙方接下來將把焦點轉向談判桌。這次停火之所以牽動全球市場情緒，不只是因為戰火暫歇，更因為關鍵條件指向 荷姆茲海峽是否能恢復安全通行。對金融市場來說，這代表油價、通膨預期與風險資產短線走勢，可能都將進入新的敏感期。

市場快訊》美伊停火不等於落幕，市場接下來看這兩大關鍵(圖:shutterstock)

1. 停火兩週，市場情緒暫時降溫

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從最新發展來看，美國宣布暫停對伊朗的軍事行動兩週，伊朗方面也接受這項安排，使原本快速升溫的地緣政治衝突出現短暫緩解。市場第一時間的反應相當直接，油價明顯回落，股市也出現反彈，反映市場對「最壞情境暫時避免」的預期。然而，這樣的反應本質上仍屬於情緒面的修正。因為這次停火並非正式的長期協議，而是一項具有時間限制的暫時性安排，意味著風險並未消失，只是從「立即爆發」轉為「觀察是否再度升溫」，接下來真正要看的是這兩週內海峽通行、軍事克制與談判節奏能否同步推進。

2. 停火背後的交換條件，真正關鍵在荷姆茲海峽

從目前釋出的協議內容來看，這次停火並非單純的降溫，而是建立在明確交換條件之上。伊朗方面需承諾包括限制核武發展、接受國際原子能總署全面核查，並將濃縮鈾庫存移交監管，同時最關鍵的一點，是重新開放荷姆茲海峽，確保全球能源運輸順暢；而美國則需對應解除對伊朗的經濟制裁、解凍海外資產，並停止軍事行動，甚至進一步推動雙方關係正常化。對市場而言，這些條件中最值得關注是荷姆茲海峽是否真的恢復穩定通行。這條航道承載全球約五分之一的石油供應，一旦順利開放，等同於能源供應風險顯著下降，意味著美國在這次衝突中的核心戰略目標「穩定全球能源市場」有機會順利達成；但若後續執行出現變數，即使形式上停火，市場仍可能快速重新反映地緣政治風險，進而影響油價與通膨預期。

接下來最值得持續追蹤的是兩個會直接改變資產價格的驗證指標。第一是進出荷莫茲海峽的船隻

數。根據《華爾街日報》報導，戰前這條水道平均每天約有 120 艘船通行，但戰後近期累計僅

201 艘，最高的一週也只有 51 艘，說明目前仍是「有限恢復」，離全面正常化還很遠。第二是美國是否繼續增派部隊，美聯社指出停火後美軍已停止進攻性作戰、改採防禦姿態，但美方 3 月下旬已向中東增派 3,000 至 4,000 名陸軍士兵，之前也另有數千名陸戰隊與水兵前往區域，總兵力已超過 5 萬人；若未來又看到航母、兩棲艦、轟炸機或地面部隊持續往海灣堆疊，市場就會把這次停火重新定價為「暫停鍵」，而不是「降溫鍵」。

3. 停火露曙光，美國股票型基金配置不應輕易離場！

回到投資策略，在這樣的情境下，最常見的錯誤，就是因為短期事件波動而大幅調整配置，甚至選擇暫時離開市場。事實上，從歷史經驗來看，地緣政治事件對市場的影響，多半集中在短期波動，而非長期趨勢的根本改變。若這次停火條件能夠順利落實，特別是荷姆茲海峽恢復穩定運作，市場風險將進一步下降，反而有利於風險資產表現。在這樣的環境下，鉅亨買基金建議持續透過共同基金參與市場，並維持以股票型基金為核心的長期配置方向，無需因短期事件過度轉向保守。同時，透過分批投入或定期配置的方式，有助於在波動中維持投資紀律。

鉅亨投資策略

停火能否落實，將影響後續市場與投資布局

針對停火進展，鉅亨買基金認為，比起短期的消息，我們更應該關注「交換條件」是否真的落實，特別是荷姆茲海峽能不能恢復正常通行。只要談判持續推進，美國穩定全球能源與市場的目標就能階段性達成，市場擔心的風險也會隨之降溫。因此，現在並非轉向過度保守、甚至急著賣出的時機。鉅亨買基金建議，維持美國股票型基金的配置核心，透過共同基金穩健參與市場，才不會因為一時的政經雜音，在市場反彈前遺憾離場。

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