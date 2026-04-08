〈智慧顯示展〉群創洪進揚：「能漲的都漲了」先進封裝產能滿載 今年訂單沒問題

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-08 15:46

面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (8) 日表示，近期原物料缺貨漲價，「產品能漲價的都漲了」，加上透過成本優化，第一季及上半年毛利率可以期待；先進封裝目前產能滿載，今年訂單都沒問題，下半年將透過去瓶頸化提升產能。

左起為群創董事長洪進揚、總經理楊弘文。(鉅亨網記者彭昱文)

洪進揚表示，上半年有看到提前拉貨的情況，原因不只是中東戰爭，還有 CPU、記憶體等關鍵零組件缺貨漲價，其中比較有影響的是筆電、手機等應用，電視及顯示器提前拉貨影響相對較小，下半年能見度還不高，會視客戶情況做調整。

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群創總經理楊弘文補充，提前拉貨是為所有東西都在漲價，不過，非消費性領域如工控等利基型產品可以透過漲價轉稼，消費性電子雖然相對較難調漲，但公司已經沒有著重在消費性電子領域，加上去年啟動成本優化，前後段製程新材料導入，都有助減輕相關影響。

針對外界關注的資產活化進度，洪進揚強調，會維持好的規模底下去做調整，不再一昧追求量跟市占率，而是轉為追求最佳的生產效率、最大的成本效益，每家公司都有各自的優勢，當大家不再都擠在一個窄門，對產業來說反而有利，不只面板，先進封裝也是如此。