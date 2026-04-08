〈智慧顯示展〉群創洪進揚：「能漲的都漲了」先進封裝產能滿載 今年訂單沒問題
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (8) 日表示，近期原物料缺貨漲價，「產品能漲價的都漲了」，加上透過成本優化，第一季及上半年毛利率可以期待；先進封裝目前產能滿載，今年訂單都沒問題，下半年將透過去瓶頸化提升產能。
洪進揚表示，上半年有看到提前拉貨的情況，原因不只是中東戰爭，還有 CPU、記憶體等關鍵零組件缺貨漲價，其中比較有影響的是筆電、手機等應用，電視及顯示器提前拉貨影響相對較小，下半年能見度還不高，會視客戶情況做調整。
群創總經理楊弘文補充，提前拉貨是為所有東西都在漲價，不過，非消費性領域如工控等利基型產品可以透過漲價轉稼，消費性電子雖然相對較難調漲，但公司已經沒有著重在消費性電子領域，加上去年啟動成本優化，前後段製程新材料導入，都有助減輕相關影響。
針對外界關注的資產活化進度，洪進揚強調，會維持好的規模底下去做調整，不再一昧追求量跟市占率，而是轉為追求最佳的生產效率、最大的成本效益，每家公司都有各自的優勢，當大家不再都擠在一個窄門，對產業來說反而有利，不只面板，先進封裝也是如此。
楊弘文表示，以電視面板為例，雖然 10.5 代廠價值最高，但群創 7.5 代、8.5 代廠在中小尺寸電視面板仍有不錯的競爭力，因此在這一塊也不會放棄。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- TDUA理事長洪進揚：面板產業上半年「比想像中樂觀」看好布局跨領域應用
- 群創Touch Taiwan聚焦互動顯示 展示多元場域應用
- TDUA理事長洪進揚：面板產業上半年「比想像中樂觀」看好布局跨領域應用
- Touch Taiwan系列展4/8登場 聚焦創新應用增「矽光子」主題
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇