小摩：美股強彈是熊市陷阱 投資者應把握時機降低持股

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 周一 (6 日) 重申，投資者應該淡化上周聯準會引發的股市反彈，認為美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。

Kolanovic 在給客戶的一份報告中寫道，他認為今年前三個月可能標誌著「市場的拐點」，第二和第三季可能不妙。他補充說，由於聯準會可能會在一段時間內維持高利率，到今年年底，經濟基本面將再次惡化。

Kolanovic 預計，聯準會將在 3 月和 5 月升息，每次升息 25 個基點，之後將有很長一段時間暫停升息。

Kolanovic 率領的策略師團隊建議，投資者應利用市場當前的強勁表現，減少風險部位。

上周五美國公布的非農就業數據超出預期，引發了人們對聯準會利率轉向時機過早的擔憂。Kolanovic 指出，因此，在這種情況下，通貨緊縮不是什麼值得慶祝的事，因為它使利率處於更加嚴格的狀態，央行將緩慢改變路線，除非風險事件迫使利率重置。

Kolanovic 認為，由於勞動力市場強勁，聯準會想在經濟持續增長的同時抑制通膨，達到「軟著陸」的目標，變得異常困難。他認為，如果未能達到軟著陸，股價將向均值回歸，先前漲多的股票難逃困境。

此前，Kolanovic 作為華爾街最大的樂觀主義者，他去年大部分的預測均未實現。由於今年經濟前景疲軟，他改變了觀點，在 12 月中旬削減了股票配置。 上個月，他表示經濟正走向低迷。並且，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，這家投行再次減少了建議的股票配置。

然而，Kolanovic 確實敦促投資者在 10 月份的低迷時期逢低買入中國股票，他的呼籲是正確的，因為 MSCI 中國指數自 10 月初以來已上漲超過 26%。