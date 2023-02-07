大摩：市場仍處在熊市 企業獲利衰退是最大風險

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師週一 (6 日) 在一份報告中表示，投資者不應相信自己正處在新一輪牛市的開始，企業獲利衰退仍將是今年主要面臨的風險。

策略師指出，雖然上週的事件並沒有導致近期的熊市反彈立即逆轉，但該行也不認為這就表明新一輪的牛市已經從去年 10 月就開始了。

策略師警告稱，不利因素並未消退，降息時間可能晚於市場預期。由於勞動力市場強勁的和美元強勢，都顯示經濟仍能承受更緊縮的行動，因此美聯準會 (Fed) 仍可能維持高利率。「投資人實在沒有理由對降息感到興奮。」

此外，策略師也表示，上週五標準普爾 500 指數每股盈餘 (EPS) 增長的前瞻性指標轉為負數，恐怕是獲利衰退即將重創股市的一個預兆。過去 23 年中，EPS 負增長只發生過 4 次，而且每年都伴隨著市場「顯著」的價格下跌。

摩根士丹利近幾個月來持續警告，投資人對收益預期仍然過高，市場並未完全消化企業獲利衰退的痛苦，這可能會導致 2008 年金融危機重現。

該行策略師威爾森 (Michael Wilson) 也曾表示，美股態度的轉變並不能改變現在仍處熊市的事實。他說，投資人可以認為是對經濟衰退的「大轉向」推動了 2023 年初美股的上漲，但其實之前被嚴重放空的美股才是推動年初上漲的主要因素：「今年的漲勢是由之前低質量並被嚴重放空的股票帶動的，同時周期性股票相對於防禦性股票的強勁走勢，也使得美股開年走勢強勁。」