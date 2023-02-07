與ChatGPT一較高下 Google推AI聊天機器人Bard

OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 推出不到 4 個月，Google 母公司 Alpabet 週一 (6 日) 透過官方部落格宣布，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 已經準備就緒，將在未來數週內開放給大眾使用，力保 AI 龍頭位置。

Alpabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 週一於公司官方部落格中表示，新型對話人工智慧 (AI) 服務 Bard 將在未來幾週內向公眾開放，並為旗下搜尋引擎及開發者增加 AI 功能，在開放給大眾前，會先提供「信任的測試者」搶先試用。

Bard 是一個基於公司現有的 LaMDA (對話應用程序語言模型) 技術的聊天機器人，功能類似於 ChatGPT。

皮查伊提到，大家很快將會在搜尋時見到 AI 支援的新功能，吸收複雜資訊，並將多種觀點轉化為易於理解的格式，幫助大家快速縱觀全局，以及在網絡上學習，就像初學者展開入門學習，無論是否尋求更多的觀點 (例如資料可來自同時彈鋼琴及吉他的部落格為主)，或者探討更多深層次的主題。

皮查伊還舉例 Bard 如何向一名「Bard」的 9 歲小童，簡單解釋複雜的問題，好比美國太空總署 (NASA) 詹姆斯．韋伯 (JWST) 太空望遠鏡的新發現。

Google 此舉證實外媒之前報導，鑑於 ChatGPT 席捲全球，Google 啟動「紅色代碼」計畫加速 AI 研發。

Alpabet (GOOGL-US) 週一隨大盤下滑 1.79% 至每股 102.90 美元。