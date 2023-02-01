標普500指數1月最強5檔 特斯拉僅拿亞軍

揮別痛苦的 2022 年後，標普 500 指數今年迄今表現強勁。自科技業到遊輪業，去年遭受重創的股票目前是 1 月的大贏家，其中包括特斯拉 。

標普 500 指數今年迄今漲約 6%，主因是該指數去年下跌近 20% 後，投資人認為買進時機已到，盼望美國聯準會 (Fed) 將放輕打擊消費通膨的力道。

隨著去年居 40 年高位的通膨率回落， 市場押注 Fed 今年將放慢升息步伐，甚至部分分析師預期 Fed 政策將髮夾彎逆轉，改為降息，例如滙豐分析師就預期明年第二季起將出現降息。

以下是巴隆周刊 (Barron"s) 彙整標普 500 指數成分股一月表現前 5 強：

1. 華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) (WBD-US)

該媒體集團雖負債 488.8 億美元，卻是標普 500 指數 1 月表現最佳的公司，今年迄今股價漲約 56%，創有史以來最大單月漲幅紀錄。

至少 3 位分析師在 1 月上調或重申其對該股的看漲評級，理由是華納兄弟去年與探索公司合併後的前景更加樂觀。

該股去年下跌 60%。

2. 特斯拉 (TSLA-US)

電動車先驅特斯拉今年迄今上漲 41%，排名第二，為該股自 2021 年 10 月以來最大單月漲幅。由於執行長馬斯克 (Elon Musk) 對其電動車需求發表樂觀評論，且第四季財報表現強健，帶動股價上漲。

然而，2022 年特斯拉暴跌 65%，創有史以來最嚴重年度跌幅，目前要收復去年以來的失土仍有一大段距離。

3. 威騰電子 (Western Digital Corp) (WDC-US)

記憶晶片製造商 WDC 今年迄今上漲 39%，創下自 2009 年 3 月以來最大單月漲幅，在標普 500 指數中排名第三。

彭博本月初報導，WDC 可能與日本鎧俠 (Kioxia) 合併，該報導有助股價飆升，但當時 WDC 和日本鎧俠均拒絕置評。

該股去年下跌 52%。

4. 派拉蒙環球 B 股 (Paramount Global) (PARA-US)

派拉蒙環球以 37% 的漲幅躋身本月前 5 名。該大型媒體公司周一表示，其 Showtime 電視頻道將與其串流媒體服務 Paramount + 合併。然而，一些分析師警告，該股火爆走勢恐難持久。

該公司將於 2 月 16 日公布第四季財報，該股去年下跌 41%。

5. 嘉年華集團 (CCL-US)

郵輪營運商嘉年華今年 1 月上漲 34%，成功進入此榜單，創近 2 個月最佳單月表現，且明顯扭轉去年的 60% 大跌幅。

該公司自去年 12 月下旬公布年度第四季虧損低於預期以來，股價已緩慢上漲。