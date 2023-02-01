在前一年熊市後完成「一月三重奏」 標普500指數今年100%看漲

標普 500 指數周二 (31 日) 反彈近 1.5%，使得 2023 年 1 月漲幅達到 6.2%，完成「一月三重奏」的最後一個指標，今年全年有 100% 的機率看好上漲。

所謂「看漲三重奏」是《股票交易員年鑑》總編輯赫希 (Jeff Hirsch) 在 2013 年所創建的三項 1 月指標；依據 1 月標普 500 指數的走勢判斷當年整體強勁收漲的機率，歷史數據可溯自 1950 年。

《股票交易員年鑑》發現，在過去 70 年裡，當這 3 項指標出現上漲時，標普 500 指數全年上漲的時間占 90.3%；而若前一年經歷熊市之後，上漲機率更高達 100%。這些指標分別是：

一、「聖誕行情」(Santa Claus Rally)。該指標定義為前一年最後 5 個交易日和新的一年前 2 個交易日期間的反彈趨勢。今年標普 500 指數在此期間上漲 0.8%，達到三重奏的第一個門檻。

二、「前五日指標」。即新年前 5 個交易日上漲。標普 500 指數在 2023 年前 5 個交易日上漲 1.4%，符合第二個重要指標。

三、整個 1 月完成反彈。標普 500 指數周二反彈近 1.5%，使得 2023 年首月漲幅達到 6.2%，完成了最後一個指標。

赫希曾表示，自 1950 年以來，只要標普 500 指數觸及「一月三重奏」，在過去 31 年中有 28 年出現上漲，平均每 12 個月上漲 17.5%。

更重要的是，他強調，自 1950 年以來，在前一年美股跌入熊市後，該指標預示實現全年收漲的機率高達 100%；前後有 13 次都應驗。而在標普 500 指數在 2022 年跌入熊市後，依據歷史軌跡，2023 年標普 500 指數收漲機率高達 100%。

他在《股票交易員年鑑》報告中表示：「在熊市之後，只要股市達到一月三重奏指標，沒有哪一年沒有出現反彈。事實上，我還擔心我不夠樂觀。」

根據市場預期，美股將在 2023 年初有所波動，直到 Fed 暫停升息。赫希預計 Fed 將在第 1 季暫停升息。之後依據歷史法則，在美國總統大選前一年的牛市行情將開始上演。

總而言之，赫希預計標普 500 指數 2023 年全年將較 2022 年上漲 15-20%。他對股票投資人的建議是：「今年每個人都應對後市抱有信心。市場可能會大幅上漲，投資人可以在大盤、個別產業和個股中尋找最佳的投資機會。」