富國銀行策略師：美經濟將落入溫和衰退 標普今年有望漲至4,200點

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 表示，隨著經濟預期將落入溫和衰退，標準普爾 500 指數今年可能會出現 20% 波動幅度，最終漲至 4,200 點。

Harvey 週二 (17 日) 表示，標普 500 指數存在下行風險，今年可能跌至 3,400 點，較目前水準下跌約 15%。

但是，隨著通膨持續放緩以及市場預期美聯準會 (Fed) 將開始下調利率，該指數預期將會回升並最終達到 4,200 點，較目前上漲 5%。上述也表明該指數今年的波動幅度可能高達 23.5%。

Harvey 說道：「投資人如今面臨的更多是經濟低迷，而不是大幅拋售，而這並不是可怕的事情。因此，我們有能力應付。」

他也表示，即使央行今年不開始降息，市場也會相信即將停止升息，這一點將反映在股市上。Fed 去年升息 425 個基點，預計將在 2023 年再度出現幾次升息 25 個基點，使終端利率達到 5% 左右。

景順全球策略師 Brian Levitt 先前也表示，他相信這個週期的市場已經進入尾聲，他預測，儘管美股在短期內仍可能小幅下跌，但是到了年底，標準普爾 500 指數預估將突破 4,000 點，較目前水準仍有超過 3% 的上漲空間。

Levitt 指出，儘管投資人在短期內可能要忍受一些波動，但觸底已經臨近，可能是時候開始重新在投資組合中增加對風險型資產的押注。

摩根大通投資長 Bob Michele 週二則表示，他認為利率最終將達到 6%，與市場預期背道而馳。

他也說，自 1988 年以來，美聯準會 (Fed) 只有一次的升息週期沒有以衰退告終，因此他預計 2023 年不會出現軟著陸。