VIX跌至近日新低 標普估值相對偏高 美股漲勢恐難以為繼

隨著 Cboe 波動率指數 (VIX) 跌至數月來的最低水平，且當前標普 500 指數估值偏高，分析師們認為這些信號暗示美股的反彈即將結束。

VIX 指數是衡量史指期權的隱含波動率，通常被稱為「恐慌指數」。從歷史上看，隱含波動率的走勢在 80% 時間裡都與股市相反。

瑞信首席股票策略師兼量化研究主管戈盧布 (Jonathan Golub) 在給客戶的報告中指出，雖然投資人對於經濟前景不似去年那樣悲觀，但考慮到較低的 VIX 指數和已經偏高的股價，美股的上行空間有限。

市場對 Fed 即將暫停升息的樂觀情緒推動股債上漲。美國 12 月 CPI 連續第三個月增速放緩，讓市場更加相信 Fed 即將減速升息，美股漲幅加速。

納斯達克綜合指數和標普 500 指數均創兩個月來最佳單周表現，納指連漲 7 日，觸及去年 12 月 14 日以來的 5 周高位。

媒體分析指出，VIX 指數降至低點證明，投資人可能已經不太重視其投資組合的風險，市場一旦大幅下探很，可能會「措手不及」，進一步加劇市場混亂。

部分策略師分析擔心 VIX 指數將很快從低點回升，恢復至平均水平，這暗示著近期美股的反彈行情接近尾聲。

戈盧布在給客戶的報告中表示，低迷的 VIX 意味著，美股可能已經充分反映出對美國經濟前景的樂觀情緒，美股在近期很可能出現逆轉。

獨立研究提供商 Fairlead Strategies 首席技術分析師史塔克頓 (Katie Stockton) 表示，根據其模型計算，VIX 指數已呈「超賣」狀態；如果突破 22，預示著美股可能會迎來另一輪動盪。

VIX 指數上周五 (13 日) 收於 18，刷新 1 月以來的最低點。周二 (17 日) 隨著標普指數小幅收低，已小幅回升至 19.36。

根據 FactSet 數據，VIX 指數目前位於 50 日和 200 日移動均線下方，且自去年 10 月底以來一直處於低點。

花旗銀行認為，美股反彈已將標普指數估值推至高點，基於對當前的宏觀經濟環境的考量，該指數難以大幅攀升。

花旗分析師在研究報告中表示，標普指數的本益比回到 18.2 倍，接近他們認為估值範圍的上限，「我們認為標普處於 3700-4000 點是合理的，當下估值已處於高點，可能會在短期內限制上漲動能，除非宏觀背景發生重大變化，否則不太可能出現高於當前水平的估值。」「我們認為標普指數的本益比上限為 18.5 倍，現在已經非常接近。」

花旗認為，標普指數正進入「一個全新且較低的估值範圍」。分析師寫道：「投資人不應寄希望於近期基本面改善，而是需要『即時收割』新環境下的收益，不應認為未來利率降低會使標普估值改變。」