美股重點新聞摘要2023年01月13日

今日操盤前瞻

費城聯準銀總裁 Patrick Harker 發言 (2023 年 FOMC 投票委員)

南韓央行利率決議

美股財報 (盤前)：摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、花旗 (C)、富國銀行 (WFC)、聯合健康 (UNH)、達美航空 (DAL)

美國 1 月密大消費者信心指數初值、1 年 / 5 年通膨預期

外資推測半導體 Q2 觸底 現在可能是「買入台積電」好時機

全球半導體「市場風向球」 台積電法說會週四 (12 日) 重磅登場，華爾街分析師指出，台積電放手釋「利空」，凸顯半導體距離觸底不遠，現在或許是台積電買入的好時機。閱讀全文...

拜登將會晤日、荷領袖 對中科技管制為討論主題

知情人士透露，美國總統拜登未來數日將先後會晤日本、荷蘭領袖，並討論限制中國取得半導體技術的相關合作。閱讀全文...

美國通膨逐漸退燒 Fed 傳聲筒：2 月升息 1 碼大局已定

美國去年 12 月消費者物價指數（CPI）報告公布後，有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周四（12 日）撰文表示，這份通膨數據預示 Fed 在 2 月的升息幅度將進一步收窄至 1 碼（25 個基點），通膨降溫表明 Fed 官員將考慮比過去幾個月更小的升息幅度。閱讀全文...

瑞典發現歐洲已知最大稀土礦床

瑞典國營礦業公司 LKAB 周四 (12 日) 表示，已在瑞典北部基律納 (Kiruna) 發現超過 100 萬噸的稀土氧化物礦產資源，是歐洲目前已知最大的稀土礦床。閱讀全文...