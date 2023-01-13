〈紐約匯市〉美通膨續降溫 歐元兌美元登近9個月高點 日元飆逾2%

在通膨數據顯示美國物價處於下行趨勢後，投資人對聯準會 (Fed) 激進升息的預期降溫，美元指數周四 (12 日) 續探七個月新低，美元貶值之下，歐元睽違近九個月首度重返 1.08 美元關卡，日元兌美元單日飆逾 2%，刷逾六個月新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.94%，至 102.21，是去年 6 月以來最低。

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，核心 CPI 年增 5.7%，雙雙低於預期和前值。按月來看，12 月 CPI 較上月下滑 0.1%，是 2020 年 5 月以來首度下降，當時美國經濟正受第一波疫情摧殘。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 表示，這三個月來的核心通膨數據相對較緩和，開始形成一種趨勢，可能促使聯準會在 2 月 1 日進一步放慢緊縮步伐。

歐元兌美元升逾 0.9% 至 1.0852 美元，是去年 4 月 25 日以來最高，在更多歐洲央行 (ECB) 官員呼籲進一步升息之下，歐元繼續獲得支撐。

ING 駐倫敦全球市場主管 Chris Turner 預估，ECB 還會再升息 125 個基點，且利率在 2024 年以前都將維持在該水平，歐美政策動向今年將帶動歐元兌美元走強。

美元兌日元重貶近 2.5% 至 129.20 日元，也是去年 6 月以來最低。日本讀賣新聞指出，日本央行 (日銀) 將會在下周政策會議上評估貨幣寬鬆政策的副作用，且可能採取額外措施，以改善公債市場的扭曲狀況。

Turner 表示，這項報導強調日銀可能會在下周會議改變政策。「你可能會開始看到貨幣政策正常化，這對日本和日元來說是一個非常積極的推動力。」

澳幣漲逾 0.9% 至 0.6968 美元，創逾四個月新高，紐幣則漲 0.5% 至 0.6395 美元。澳洲周四公布 11 月貿易順差意外擴大至 132 億澳元，遠高於市場預期。

對中國經濟復甦的樂觀情緒繼續提振人民幣，離岸人民幣兌美元升近 0.6%，至 6.7271 人民幣兌 1 美元，處在近五個月最高水平。

美國通膨降溫之際，比特幣連續五個交易日走強，一度衝破 19,000 美元關卡，是加密貨幣交易所 FTX 去年 11 月崩盤以來最高。截稿前，比特幣漲逾 7% 至 18,819.4 美元。

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