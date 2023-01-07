美國去年汽車銷量降到十年低點 電動車逆勢成長占近6%

儘管整體車市萎縮，美國 2022 年的電動車銷量仍躍增三分之二，占整體汽車銷售比重攀升至 5.8%，反映傳統車廠為與特斯拉競爭紛紛推出自家電動車的景象。

根據市調機構 Motor Intelligence 的統計，美國去年共賣出 80 萬 7170 輛純電動車，占所有汽車銷售的比率從前年的 3.2% 提高至 5.8%。

美國電動車新車近年的銷售量，來源: Motor Intelligence

不過，美國 2022 年整體汽車銷售下降到逾十年低點，Wards Intelligence 的統計顯示，去年全美共賣出 1370 萬輛車，比前年少 8%。

在所有電動車廠牌中，特斯拉 (TSLA-US) 雖然仍高居第一，但在各家新品競爭下，銷售占比下滑。Motor Intelligence 推估去年賣出的預估有 65% 電動車由特斯拉包辦，低於前年的 72%。特斯拉僅提供整體銷售，未揭露各地區數字。

福特 (F-US) 排名大躍進至第二名，在全美純電動車市場的占有率提升到 7.6%。緊追在後的是現代集團與旗下起亞汽車，拜新款電動休旅車熱賣之賜，在全美市占率達到 7.1%。

通用 (GM-US) 為了解決電池瑕疵導致的充電起火問題，去年暫停銷售冠軍車款 Chevrolet Bolt，導致其在美國純電動車市占率下滑，不過在 Bolt 恢復銷售之後，銷售逐漸回升。

根據 Motor Intelligence 的資料，德國福斯 (Volkswagen)、日本日產 (Nissan) 在美國電動車的市占率也都滑落。

電動車在整個汽車市場雖然仍只占一小部分，卻被業界視為最主要的成長機會。分析師認為，有能力大量推出夠吸引人的電動公司，對電動車的早期採用者很有吸引力，這群人也展現出樂意接受新品牌的傾向。

特斯拉某些 Model Y 可能無法適用聯邦政府提供的電動休旅車抵稅。(圖: AFP)

JD Power 的數據顯示，美國電動車去年夏天均價達到 6.6 萬美元，較一年前的 5.1 萬美元上漲，反映鋰等電池原料的成本上揚。

影響 2023 年電動車市的因素

然而，特斯拉最近頻頻降價促銷，令人擔憂電動車需求減弱。與此同時，美國去年通過「通膨削減法案」(IRA) 的綠能法規將分階段進行，可能改變整個電動車車市的競爭局面。

舉例來說，美國政府本周發布的指引，若新買入的電動車用在租等商業用途，即使在海外組裝，也可獲得每輛最高 7500 美元的抵稅優惠，這讓現代汽車成為潛在的受益者。

但分析師指出，部分指引內容可能對福特和特斯拉不利，原因是聯邦政府預定今春完成的補稅資格規定，擬將福特 Mustang Mach-E 和特斯拉某些版本的 Model Y 歸為一般汽車，而非休旅車 (SUV)。

根據研議中的規定，電動休旅車抵稅的條件是零售價不超過 8 萬美元、一般車不超過 5.5 萬美元，代表前述這些價格超過 5.5 萬美元的車款，將無法適用休旅車的抵稅優惠。