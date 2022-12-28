中國電動車市場明年將放緩 但仍站穩領先地位

華爾街日報（WSJ）周三（28 日）報導，中國蓬勃發展的電動車產業可能會在明年有所放緩，不過在握有全球電動車供應鏈強大的競爭優勢下，中國仍將是全球最大的電動車市場。

根據中國汽車工業協會（CAAM）數據，今年前 11 個月，中國新能源汽車（包括插電式混合電動車）的銷量比去年同期成長逾倍，達到 600 多萬輛。該國目前銷售的汽車中有四分之一是電動車，這無疑讓中國成為電動車的領導者──到 2022 年，中國占全球電動車銷量的一半以上。

報導指出，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 在中國表現良好，另外許多中國品牌也表現強勁，尤其是比亞迪 (1211-HK)。另外上汽通用五菱汽車公司的宏光 Mini EV 出乎意料成為贏家，這要歸功於其售價 5,000 美元左右的親民價格。

而中國高階品牌方面，蔚來汽車 (NIO-US) 和理想汽車 (LI-US) 等本土新貴推出新車型，超越許多進軍中國市場較晚的外國車商產品。

另一方面，中國主要城市對發放新牌照的限制也提振電動車銷售，因為電動車不在限制內。不過由於中國嚴格的疫情「清零」政策，近幾個月電動車銷售放緩，包含特斯拉在內的車商紛紛降價吸引顧客，但在當局政策 180 度大轉彎後，12 月的電動車銷量再次小幅回升。

然而不幸的是，這種銷售回升情形可能只是暫時的，因為中國對購買電動車的補貼將在年底到期。雖然可能會有買家趕在措施結束前買車，但這項政策提振電動車銷售的助力已逐漸減少。

另外，清零政策結束最終應該會給中國經濟提供急需的支持，但新冠肺炎感染病例的激增可能會嚴重打擊市場情緒。與此同時，日益激烈的競爭也引法對中國電動車商快速燒錢的擔憂，這些車商的股價在今年暴跌，跌幅甚至超越大盤。

根據萬得資訊（Wind Information）收集的 CAAM 數據顯示，今年前 11 月中國新能源車出口量年增逾 1 倍，其中包括外國車商向歐洲和全球其他地區出口的中國製電動車。中國電動車品牌也在出口市場上取得一些進展，主因是傳統車商難以生產出價格實惠的電動車。

中國主導電池材料供應鏈，握有全球車商轉型電動化之際的強大優勢，另外龐大的的市場為電動車製造商提供一條更可行的成功道路，不過整體來看，中國電動車市場明年將進一步放緩，但仍遙遙領先其他競爭對手。