重啟上市近了？螞蟻集團公告：馬雲不再具控制權

隨著中國政府整頓走入尾聲，螞蟻集團週六 (7 日) 公告，經過一系列的股權調整，創辦人馬雲不再控制該集團，大和資本預估，該集團最快可能在今年下半年重啟上市之路。

阿里巴巴旗下科技金融企業螞蟻集團是在馬雲協助下，建立的中國最大金融科技平台。由於暗藏金融監管的隱憂，螞蟻集團於 2020 年 11 月 4 日、上海與香港的上市前夕遭北京當局喊停。

螞蟻集團執行長逾 2 年多的監管整頓，如今已進入尾聲 (圖片：AFP)

這起全球最大首次公開發行 (IPO) 案突然生變 (規模約 350 億美元) 後，螞蟻集團進入長逾 2 年多的監管整頓。

螞蟻集團公告指出：「主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整，本次調整的核心是螞蟻集團主要股東投票權的變化，各股東都不會單獨或共同在螞蟻集團股東大會具有控制權，也不會再有任何股東提名的董事人數，在董事會過半數的情形。」

根據公告，創辦人馬雲、井賢棟、胡曉明，及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係，而包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形，進一步提升公司治理的透明度和有效性。

螞蟻集團董事會架構 (圖片：螞蟻集團)

螞蟻集團董事會目前 8 名董事中，包含 4 名獨立董事，下設包括風險管理與消費者權益保障委員會、ESG 可持續發展委員會在內的 6 個專門委員會，還計劃引入第 5 名獨立董事，實現獨立董事過半數。

大和資本預估，螞蟻集團先前獲中國批准為其重慶螞蟻消費金融公司增資後，這被視為監管整頓總結的訊號，該集團最快可能於今年下半年重啟上市之路。