2022年汽車製造商只求跌幅最小 表現最佳業者與電動車無關

今年汽車業的重點不是哪家業者的股票表現最好，而是哪支股票成功逃脫了今年最嚴重的拋售壓力。

在 2021 年汽車股大幅成長後，今年電動車新創企業泡沫破滅、汽車庫存過低和利率上升令人望而生畏。除此之外，還有對經濟衰退和產業銷售的整體「需求破壞」的擔憂。

許多全球大型汽車製造商今年的財務表現良好，但外界仍擔憂它們最賺錢的日子可能已經過去。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 在一份投資人報告中寫道：「我們正在為更高利率帶來的需求下降、更低價格組合的通貨緊縮，以及電動車供需平衡的不利變化而帶來具有挑戰性的 2023 財年汽車獲利前景預做準備。」

截至周二 (27 日) 收盤，包括汽車製造商和售後市場零件在內的 FactSet 汽車指數今年來已下跌約 38%。所有主要汽車製造商和電動車新創公司今年都經歷兩位數的跌幅，部分或完全抵消了 2021 年的收益。

許多曾經前途無量的電動車新創公司成為最大的輸家之一，因為有些陷入資金困境或無法像預期那樣迅速擴大生產規模。Rivian (RIVN-US)、Lucid (LCID-US)、Canoo (GOEV-US) 和 Nikola (NKLA-US) 今年來至少都跌掉 76% 以上。

與電動車新創企業相比，傳統汽車製造商比較能抑制股價下跌。但美國最大汽車製造商通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 都經歷超過 40% 的跌幅，除非年底前出現任何意外反彈。Stellantis (STLA-US)、Nissan (NSANY-US)、Toyota (TM-US) 和 Volkswagen (VWAGY-US) 等其他公司的跌幅也都超過 25%。

跌幅最小的汽車製造商是法拉利 (RACE-US)，今年至今僅下跌約 18%，成為今年表現最佳的汽車製造商。

是什麼推動了這種表現？首先，這家傳奇的高階跑車製造商與其他汽車製造商不同：預計到年底將售出約 13000 輛其精品級跑車，這個數字比通用汽車等巨頭一天的銷量還要少。但 FactSet 估計，這些令人垂涎的汽車平均售價約為每輛 32.2 萬美元。

即使是這種價格，法拉利的等候名單也很長。該公司限制其年產量以保持其定價權和排他性，這種局面為法拉利帶來異常強勁的獲利率，並確保其工廠不會很快閒置。

法拉利 CEO 維格納 (Benedetto Vigna) 在第 3 季財報電話會議上表示，大多數法拉利車型在 11 月初就已售罄，他預計 2023 年的需求不會出現問題，無論全球經濟表現如何。

他有充分的理由支持這種觀點。法拉利有幾款新車型很快就會有長長的等待名單，包括它的第一款 SUV 車款，一款名為 Purosangue 的時尚 V12 動力四門車，在美國起價約為 40 萬美元。即使以這種價格和四門的車型，需求依舊旺盛。即使法拉利 Purosangue 在幾個月內甚至還不會開始交車，但該公司在前兩年售罄後，於上個月暫時停止接單。

美國銀行證券分析師墨菲 (John Murphy) 在 12 月 13 日的報告中告訴投資人，「該公司堅定不移地專注於其車輛的獨特質量和性能，並推動穩健的財務業績記錄，以及重要的無形品牌價值和真正的精品地位。」他重申對法拉利的買入評級和 285 美元的目標價。

以下是傳統汽車製造商以及新興電動車新創公司今年的表現：

法拉利：-18%；Stellantis：-25%；豐田：-26%；日產：-35%；通用汽車：-43%；福斯汽車：-46%；福特：-46%；Fisker (FSR-US)：-57%；特斯拉 (TSLA-US)：-68%；蔚來汽車 (NIO-US)：-68%；Lordstown (RIDE-US)：-69%；Nikola：-75%；Rivian：-82%；Lucid：-83%；Canoo：-86%。