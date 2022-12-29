〈元旦新制〉23項新規定上路 基本工資調漲、電動車家電補助

2022 年進入尾聲，2023 年元旦起又有許多新制上路，包括與國人荷包息息相關的基本工資調漲、家電及電動車汰舊換新節能補助，以及攸關台灣產業競爭力的台版晶片法案，此外，還有多項交通、環保、教育、營建相關新規範，《鉅亨網》整理出 23 項重大新制，讓讀者快速看完掌握重點。

一、基本工資月薪升至 26400 元

基本工資自 2023 年元旦起調漲，月薪 26400 元、時薪 176 元，為連 7 年調漲，預估有超過 232 萬名勞工受惠。勞保局同步修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」，第 1 級月投保薪調高為 26400 元，勞保費率也由 11.5% 調成 12%，受僱勞工每月增加 53 元、雇主負擔每人增加 186 元；職業工人則增加 159 元。

二、基本工資補貼方案續辦

勞動部通過經濟部所提「112 年受疫情影響事業基本工資補貼方案」，將按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，至多 6 個月，月薪員工每人每月補貼 920 元、部分工時員工 560 元；考量產業受疫情影響近 3 年，補貼方案比較基期以 111 年 9 月、10 月，對比 110 年、109 年或 108 年任一年同期總營收作比較，衰退幅度 10% 以上者，即符合補貼條件。

三、國保費率調整為 10%

2023 年 1 月 1 日起，國民年金保險費率調整為 10%，月投保金額調為 19761 元，中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者及一般被保險人 (自付 30% 至 60%)，每人每月自付保險費將增加 72 元至 144 元。

四、公教退撫基金提撥費率 15%

為避免退撫基金破產，軍公教人員退撫基金提撥費率自 2021 年 1 月 1 日起每年調升 1%，考試院及行政院已會同釐訂公告，自 2023 年 1 月 1 日起調整為 15%。同年 7 月 1 日以後初任公立學校教職員適用全新退撫制度。

五、健保單次住院自付上限調高

健保制度調整，急性病房住院 30 天以內或於慢性病房住院 180 天以內者，同一疾病每次住院應自行負擔費用金額上限調高到 4.8 萬元，全年累計應自行負擔費用最高金額則改為 8 萬元；不具健保身分的非本國籍人在台確診的隔離治療改為自費。

六、台版晶片法案

行政院通過「產業創新條例」第 10 條之 2、第 72 條修正草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供前瞻創新研發支出 25% 抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程之全新機器或設備支出 5% 抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限，二者合計的抵減總額不得超過當年度應納營利事業所得稅額 50%，法案仍在立法院審理，預計 2023 年上路。

七、家電汰舊換新節能補助

經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，民眾自 2023 年 1 月 1 日起，購置能源效率分級標示第 1 級冷氣、冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助 3000 元，此外，若再申請財政部貨物稅減免，最高將可獲 5000 元補助。能源局提醒，2023 年 2 月 1 日將開啟線上申請功能。

八、汰舊換電動車補助加碼

環保署推出老舊汽車汰舊換新獎勵辦法，若汰舊換電動車所獲得的減碳憑證同意移轉給環保署後，可獲得空污補助 2000 元、減碳獎勵 12000 元，再加上舊車回收獎勵金 1000 元，等於最高可領 15000 元補助。

九、超商、手搖飲須標示咖啡因含量

食藥署新規定，連鎖超商、手搖飲等現場調製的飲料，都必須如實標示咖啡因含量，供民眾參考，避免攝取過量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示標示，標示不實者將依食安法處 4 萬元至 400 萬元罰鍰。

十、超商、速食店循環杯新制

環保署循環杯新制將於 2023 年元旦上路，連鎖便利商店、連鎖速食店規範至少要有 5% 的門市開始提供循環杯借用服務，業者若要求押金需提供多元支付，並設有 3 天歸還期限，若消費者逾期未還，可扣除押金或限制於歸還前不得再度借用。消費者若持 A 店的循環杯至 B 店消費，仍能享有 5 元優惠。

十一、民法修正 18 歲成年

《民法》已將成年年齡從 20 歲下修至 18 歲，2023 年元旦起，年滿 18 歲的國民就可以自行從事許多有效的法律行為，包括租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、申辦手機門號、辦信用卡、買股票、擔任保險業務員等。此外，自主結婚年齡一律調為 18 歲，訂婚 17 歲，無須家長同意。

十二、滿 18 歲可在郵局臨櫃開戶

為提升民眾申請數位存款帳戶便利性，增加多元身分驗證管道，交通部指出，本國成年人以線上方式開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人得親持雙證件至郵局窗口辦理。因應民法下修成年年齡至 18 歲，開放 18 至 20 歲客戶得自行臨櫃辦理儲匯相關業務。

十三、民眾法官共審重大刑案

國民法官新制元旦起上路，只要年滿 23 歲、服完國民教育、未被判刑過的國民，均可能接獲法院通知，預計抽選 6 名，與 3 名法官合審合判本刑 10 年以上重罪或故意犯罪致人於死的案件，不過，運毒、少年刑事案件及違反毒品危害防制條例的案件則因性質特殊排除在外。

十四、育兒津貼托育補助取消排富

自 2023 年元旦起，未滿 5 歲育兒津貼及未滿 2 歲托育補助，皆取消排富規定，此外，5 至未滿 6 歲幼兒就學補助，也將擴及沒有就學的幼兒，可望讓 0 至 6 歲幼兒全面受到照顧，估有 103 萬名幼兒受惠。

十五、幼兒園教保費提升

中央補助幼兒園教保員的教保費，2023 年起將由每人每月 900 元，調整為每人每月 2000 元。準公共幼兒園園長、教師、教保員每月固定薪資，自 2023 年 1 月 1 日起，各級調高 1000 元，在園服務未滿 3 年者從 2.9 萬元增至 3 萬元，滿 3 年未達 6 年者從 3.2 萬元增至 3.3 萬元，滿 6 年以上至少 3.5 萬元升為 3.6 萬元。

十六、市區客運購置柴油大客車不補助

交通部表示，配合 2030 年市區公車全面電動化政策，自 2023 年起，市區客運車輛汰舊換新及新闢路線購車僅補助電動大客車，柴 (汽) 油大客車將不再補助。

十七、國際商港港埠費率上限調整

由於國際商港港埠費率上限自 1998 年迄今已 24 年未調整，為反映港埠服務業者經營成本，港埠費率上限自 2023 年 1 月 1 日起原則調漲 10%，並因應船舶大型化調整相關港灣收費級距，期能改善港區作業環境，並提升港埠服務業者服務品質。

十八、國際郵輪靠泊台灣祭優惠

為爭取郵輪來台，港務公司宣布，2023 年全年國際郵輪靠泊台灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少 7 折優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，更可加碼享有旅客服務費全免的優惠。

十九、北市既有違建不得修繕

台北市「違章建築處理規則」修法，規定 1994 年之前的違章建築不得修繕，如有修繕行為，市府可優先查報拆除，新制於 2023 年 1 月 1 日實施，不過，情節輕微的安裝鐵窗、天線、女兒牆、庭園中的假山假水等，皆屬免拆除違建。

廿、8 層以上建物定期公安檢查

台北市政府明定，自 2023 年元旦開始，正式實施 8 層樓以上未達 16 層建築物的定期公安檢查申報作業，規定應每 3 年需申報 1 次，目前共有 9300 棟數必須申報；在明年 3 月前未完成申報者，建管處可依建築法及公寓大廈管理條例規定開罰，最重可處 30 萬元。

廿一、確保國產茶葉品質

2023 年起產製的國產茶葉，應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定登錄溯源資訊及進行標示，消費者購買時也要留意，只要標示「台灣茶」，就不得與其他進口茶葉混充。

廿二、豬瘟清除計畫

2023 年元旦起實施出生豬隻及肉豬停止施打豬瘟疫苗 (不包括種豬)，以及國內所有羊隻停止施打羊痘疫苗，讓台灣朝羊痘非疫國目標前進；基於維護動物及人體健康，農委會刪除非處方用的磺胺劑及其併用藥，不得供給家畜禽促進生長。

廿三、補助種植高粱設備

為提高契作釀酒高粱產業規模及農民收益，2023 年起，農糧署將提供農民生產、烘乾及倉儲等設備補助，提升生產效率及採後品質，並在不影響金酒公司契作權益下，開拓台酒、馬祖及其他小酒廠，媒合其他原物料需求端與農會契作。