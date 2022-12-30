為外國車開生路 美財政部：租賃電動車也符合抵稅資格

美國財政部周四 (29 日) 表示，消費者租賃的電動車也符合「通膨削減法案」(IRA) 中的電動車抵稅資格，此舉有助於紓緩亞洲和歐洲盟國的不滿情緒。

美國總統拜登 (Joe Biden) 今年 8 月簽署通膨削減法案，為消費者購買在美國組裝的電動車提供補貼，但財政部最新發布的文件顯示，部分在外國組裝的電動車也有機會取得補貼資格。

財政部官員表示，根據通膨削減法的商業汽車條款，供租賃用途的電動車也可取得每輛最高 7500 美元的抵稅優惠，這項決定將對現代汽車 (Hyundai Motor) 等外國汽車製造商有利，它們曾抗議美國立法將外國製電動車排除在補貼範圍外的行為。

然而，聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin) 批評，財政部的解釋是屈就於那些尋找法律漏洞的公司，不符合法律意圖，呼籲財政部在發布適當指導意見之前，先暫停實施商用和消費電動車的抵稅措施。

財政部同時說明車商遵守關鍵礦物和電池零件要求比例的流程，這項規定將影響到汽車製造商取得全額抵稅的資格，但要到 3 月才會生效。

除了解釋電動車稅收抵免內容，財政部也將最終指引的公布時間延後到 3 月，以便為官員爭取更多時間，來解決法律的複雜性。

財政部官員暗示，在 3 月公布最終規章之前，可能會依據法律，把更多電動車電池的關鍵礦物生產國納入符合資格的供應商，辦法是盡可能與盟國敲定更多符合條件的自由貿易協定。

為了讓電動車買家更清楚了解，美國政府也公布明年 1 月起取得稅收抵免的電動車名單。一位官員表示，隨著越來越多汽車製造商提交資格數據，名單將繼續增加。